Лента "Лучшие выходные" – это комедия в четырех новеллах, объединяющих сумасшедшие приключения, Киев и самый большой в Восточной Европе музыкальный фестиваль Atlas. По словам режиссера Влада Климчука, "этот фильм похож на оркестр: совершенно разные истории, настроения и формы, объединившиеся в общем драйвовом звучании".

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Впервые за два года фильм отечественного производства (фильм "Лучшие выходные" – Кино 24) стал лидером и обошел голливудские блокбастеры. Спасибо зрителям за доверие. Благодаря вам, мы способны конкурировать с сильнейшими,

– прокомментировали создатели фильма в фейсбуке.

"Лучшие выходные" стал лидером кинопроката / Фото из фейсбука ленты

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

"Лучшие выходные": сюжет и трейлер

Картина имеет четыре сюжетные линии. В первой парень из Германии приезжает в Украину и устраивается волонтером на Atlas Weekend. Пока парень пытается влюбить в себя девушку, теряет зарубежного хедлайнера фестиваля. Во второй – ребята из Кривого Рога организуюсь мальчишник, но без ссор и драк не обходится. Спорят как дети, дерутся как взрослые! Третья сюжетная линия покажет нам щемящую историю, как юная девушка из Одессы ищет своего отца-рокера, которого, вообразите, не видела 10 лет. За это время она только идеализировала образ отца и представляла разные истории.

На этом путешествие не останавливается! Самые ярые поклонники украинских комедий также увидят историю о том, как карьеристка из Львова приезжает на самое важное в ее жизни собеседование, но младший брат срывает ей абсолютно все планы.

Обратите внимание! Накануне премьеры мы пообщались с двумя актерами фильма Георгием Хостикоевым и немцем Гансом Йоргом Бертхольдом и узнали немало интересно о фильме и рок-музыке. Интервью читайте на кино 24.

В фильме можно услышать разных по звучанию и жанрам артистов. Герои будут попадать в приключения под песни alyona alyona, The Hardkiss, Артема Пивоварова, "Один в каное", SunSay, Wellboy, Kalush, Epolets и многих других.

В ролях: Дарья Петрожицкая, Элиас Райкерт, Ганс Йорг Бертхольд, Ада Роговцева, Ирма Витовская, Алина Чебан, Богдан Осадчук, Георгий Хостикоев, Наталья Бабенко, Тарас Денисюк, Максим Девизоров, Александр Рудинский, Максим Кириченко, Валерий Морозов.

Вы еще можете успеть в кино, прокат продлится до конца февраля.

"Лучшие выходные" 2022: смотрите трейлер