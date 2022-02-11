Стрічка "Найкращі вихідні" – це комедія у чотирьох новелах, які поєднують божевільні пригоди, Київ та найбільший у Східній Європі музичний фестиваль Atlas. За словами режисера Влада Климчука, "цей фільм схожий на оркестр: абсолютно різні історії, настрої та форми, що поєдналися в загальному драйвовому звучанні".

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Вперше за два роки фільм вітчизняного виробництва (фільм "Найкращі вихідні", – Кіно 24) став лідером і обійшов голлівудські блокбастери. Дякуємо глядачам за довіру. Завдяки вам, ми здатні конкурувати з найсильнішими,

– прокоментували творці стрічки у фейсбуці.



"Найкращі вихідні" став лідером кінопрокату / Фото з фейсбуку стрічки

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

"Найкращі вихідні": сюжет і трейлер

Картина має чотири сюжетні лінії. У першій хлопець з Німеччини приїжджає в Україну і влаштовується волонтером на Atlas Weekend. Поки парубок намагається закохати у себе дівчину, губить закордонного хедлайнера фестивалю. У другій – хлопці з Кривого Рогу організовуюсь парубоцький вечір, але без сварок та бійок не обходиться. Сперечаються як діти, б’ються як дорослі! Третя сюжетна лінія покаже нам щемливу історію, як юна дівчина з Одеси шукає свого батька-рокера, якого, уявіть, не бачила 10 років. За цей час вона лише ідеалізувала собі образ батька та уявляла різні історії.

На цьому подорож не зупиняється! Найпалкіші шанувальники українських комедій також побачать історію про те, як кар’єристка зі Львова приїжджає на найважливішу в її житті співбесіду, але молодший брат зриває їй абсолютно всі плани.

Зверніть увагу! Напередодні прем’єри ми поспілкувалися з двома акторами стрічки Георгієм Хостікоєвим та німцем Гансом Йоргом Бертхольдом та дізналися чимало цікаво про фільм та рок-музику. Інтерв’ю читайте на Кіно 24.

У фільмі можна почути різних за звучанням та жанрами артистів. Герої потраплятимуть у пригоди під пісні alyona alyona, The Hardkiss, Артема Пивоварова, "Один в каное", SunSay, Wellboy, KALUSH, Epolets і багатьох інших.

У ролях: Дар'я Петрожицька, Еліас Райкерт, Ганс Йорг Бертхольд, Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Аліна Чебан, Богдан Осадчук, Георгій Хостікоєв, Наталія Бабенко, Тарас Денисюк, Максим Девізоров, Олександр Рудинський, Максим Кириченко, Валерій Морозов.

Ви ще можете встигнути у кіно, прокат триватиме до кінця лютого.

"Найкращі вихідні" 2022: дивіться трейлер