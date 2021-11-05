В ленте главную сюжетную линию дополнили актеры Джесси Племонс и Коди Смит-Макфи. Режиссером будущей премьеры стала оскароносная новозеландка Джейн Кэмпион ("Фортепиано", "Яркая звезда"). Премьера фильма состоится на Netflix 1 декабря 2021 года.

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"Сила собаки": сюжет фильма

На фоне декораций в стиле Дикого Запада Бенедикт Камбербэтч и Джесси Племонс играют роль родных братьев Фила и Джорджа Бербанков. Им принадлежит самое большое ранчо в Монтане. Но после того, как Джордж решил жениться на вдове Роуз (Кристен Данст), все пошло наперекосяк в братских отношениях. Сложностей этим отношениям добавляют специфические отношения, которые развиваются между Филом и сыном-подростком Роуз – Питером (Смит-Макфи).

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Постеры и описание героев

На официальном аккаунте NetflixFilm в твиттере поклонников известных актеров порадовали описанием героев, которых им довелось играть.

Фил Бербанк (Бенедикт Камбербэтч): "Фил Бербанк – человек, который полностью контролирует свой мир и людей, которые есть в нем, но есть и то, что находится вне его контроля, и этот мир его отверг. Это отчасти объясняет, почему он такой, какой есть, почему он жесток во всех обстоятельствах его жизни и с людьми, которые присутствуют в ней".



Бенедикт Камбербэтч / Фото из твиттера NetflixFilm

Роуз Гордон (Кирстен Данст): "Роуз Гордон считает, что ей нужно адаптироваться. Она хозяйка дома, но присутствие в нем Фила для нее особенно мучительно. Когда она поймет, что он намеренно ее психологически пытает, она шокирована и стесняется говорить с Джорджем".



Кирстен Данст / Фото из твиттера NetflixFilm

Джордж Бербанк (Джесси Племонс): "Джорджа Бербанка мотивируют очень простые вещи. Идти в ритме с жизнью, придерживаться графика, обеспечивать все так, чтобы оно работало и функционировало, – это его самые большие заботы. Появившаяся в его жизни Роуз стала катализатором, который открыл ему глаза на то, что в жизни есть гораздо более важные вещи".



Джесси Племонс / Фото из твиттера NetflixFilm

Интересно, что Кирстен Данст и Джесси Племонс жена и муж в жизни. Она рассказывала для Deadline о том, что режиссеры делали им замечания на съемочной площадке, так как они играли "очень влюбленно", что противоречило характерам их персонажей.

Питер Гордон (Коди Смит-Макфи): "Питер Гордон – очень необычный персонаж. Он очень творческий, очень артистичный, на вид чрезвычайно чувствительный и очень предан своей матери... но, как и Фил, он имеет скрытую мощь. Его внутренняя сила намного больше, чем кто-либо может себе представить".



Коди Смит-Макфи / Фото из твиттера NetflixFilm