Реальная история, пробирающая до мурашек: что известно о фильме "Камень, ножницы, бумага"

16 февраля 2025 года в Лондоне состоялась 78-я церемония вручения премии Британской академии телевидения и киноискусства BAFTA. Нынешнее событие привлекло большое внимание благодаря одному из самых значимых моментов вечера – победе фильма о большой войне в Украине в категории "Лучший короткометражный фильм".

Ленту снял 26-летний британский режиссер Франц Бём. В материале мы рассказываем все, что известно о фильме "Камень, ножницы, бумага".

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Что известно о фильме "Камень, ножницы, бумага"

Фильм основан на реальных событиях, которые стали частью трагической истории полномасштабного вторжения России в Украину. Это тяжелая короткометражка, заставляющая зрителя осмыслить всю жестокость войны. Особенно ужасным является осознание того, что эта история не является вымышленной, а является частью жестокой реальности, которую ежедневно переживают украинцы.

По сюжету, главные герои – Иван и его отец, которые работают в маленьком госпитале на линии фронта. Однако, их мирное существование подвергается жестокому испытанию, когда взвод российских солдат приближается к их зданию.

Это заставляет героев сделать трудный выбор, ведь их главная цель – защитить пациентов и самих себя от неизбежной опасности. Лента изображает не только физическую борьбу, но и моральные дилеммы, с которыми сталкиваются люди в условиях тяжелой войны, что добавляет глубины ее содержания.

"Камень, ножницы, бумага": смотрите онлайн трейлер фильма

Главную роль – 18-летнего Ивана – исполнил украинский актер Александр Рудинский, который получил известность благодаря своим ролям в сериалах "Первые ласточки" и "Оставайся онлайн".

Кроме Рудинского, в фильме снялись и другие известные украинские актеры: Сергей Калантай, Юрий Радионов и Александр Яценко.

Режиссером этой ленты является 26-летний британский художник немецкого происхождения Франц Бём. Он создал фильм как свою выпускную работу в Национальной школе кино и телевидения.

Исключительный подход к рассказу и глубокое понимание драматических ситуаций позволили Бёму создать не просто документальную картину, а живое, эмоционально насыщенное произведение, вызывающее размышления. Мировая премьера фильма состоялась в 2024 году на престижном кинофестивале Show Me Shorts, где лента получила высокую оценку как критиков, так и зрителей.