Канадский кинофестиваль TIFF отменил показ пропагандистского фильма "Русские на войне"
Источник:TIFF
Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) отменил показ фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой после протестов со стороны Украины. Лента вызвала возмущение, поскольку показала российских оккупантов как "обычных" людей в то время, когда они убивают мирных украинцев.
Несмотря на это, организаторы фестиваля не отказались от намерения показать ленту. Показ был запланирован на период с 13 по 15 сентября.
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Канадский кинофестиваль отменил показ фильма "Русские на войне": что известно
Организаторы кинофестиваля заявили, что обнаружили "значительные угрозы для работы фестиваля и общественной безопасности".
Мы получили отчеты, которые указывают на потенциальную активность в ближайшие дни, которая представляет значительный риск; учитывая серьезность этих проблем, мы не можем продолжать запланированные показы,
– отмечается на сайте.
Несмотря на отмену показа фильма, организаторы фестиваля подчеркнули, что их позиция остается неизменной. Они подтвердили свою поддержку предыдущего заявления, в котором выступили в защиту права художников и работников культуры на свободу самовыражения.
Что известно о скандальной ленте
- На Венецианском кинофестивале представили пропагандистский фильм "Русские на войне".
- Режиссер Анастасия Трофимова провела семь месяцев непосредственно рядом с российскими военными вблизи линии фронта, работая над созданием этой пропаганды. По ее словам, во время своего пребывания рядом с военными, она "не увидела признаков военных преступлений со стороны россиян".
- Украинцы создали флешмоб в соцсетях, где показывали российские преступления с подписью "Я не вижу военных преступлений россиян"
- Несмотря на критику и протесты фильм не отказались показать в Канаде, однако теперь организаторы изменили свое решение.