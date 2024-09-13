Канадский кинофестиваль TIFF отменил показ пропагандистского фильма "Русские на войне"

Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) отменил показ фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой после протестов со стороны Украины. Лента вызвала возмущение, поскольку показала российских оккупантов как "обычных" людей в то время, когда они убивают мирных украинцев.

Несмотря на это, организаторы фестиваля не отказались от намерения показать ленту. Показ был запланирован на период с 13 по 15 сентября.

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Канадский кинофестиваль отменил показ фильма "Русские на войне": что известно

Организаторы кинофестиваля заявили, что обнаружили "значительные угрозы для работы фестиваля и общественной безопасности".

Мы получили отчеты, которые указывают на потенциальную активность в ближайшие дни, которая представляет значительный риск; учитывая серьезность этих проблем, мы не можем продолжать запланированные показы,

– отмечается на сайте.

Несмотря на отмену показа фильма, организаторы фестиваля подчеркнули, что их позиция остается неизменной. Они подтвердили свою поддержку предыдущего заявления, в котором выступили в защиту права художников и работников культуры на свободу самовыражения.

Что известно о скандальной ленте