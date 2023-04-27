Фильм изображает события, происходящие в 2023 году. По сюжету главная героиня Лера возвращается в Киев после года жизни в Берлине.

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В Киеве она встречает своего друга Кирилла и проводит с ним день, когда делала это до войны. Главные роли сыграли Валерия Березовская и Кирилл Земляной. Режиссер фильма Анастасия Солоневич отметила, что идея фильма возникла после разговора с ее польским коллегой.

16 декабря мы позвонили друг другу и сказали: "Да, снимем этот фильм“. А 3 января мы уже были в Киеве. Валерия (главная героиня – 24 Канал) сыграла и мой, и свой опыт, и опыт многих украинцев, выехавших из дома и вернулись впервые после начала войны,

– уточнила она.

Кадр из фильма "Как это было Фото из фейсбука режиссера Анастасии Солоневич

Украина на Каннском кинофестивале

Кроме мировой премьеры "Как это было", впервые на Каннском кинофестивале покажут документалку об эвакуации с опасных территорий Украины "Откуда куда" (In the Rearview) польского режиссера Мачека Хамела.

Фильм "Откуда куда" включен в программу Cannes ACID, в рамках которой Ассоциация независимого кино и его распространение ежегодно выбирает девять фильмов. Это важный шаг к привлечению внимания к российско-украинской войне и украинским беженцам в медийном пространстве Европы.

Фильм "Откуда куда" иллюстрирует общий портрет украинских беженцев, таких как дети, женщины, пожилые люди и мужчины, вынужденные после вторжения России покинуть свои дома и уезжать в неизвестное будущее. Главная цель всех – найти безопасное убежище. Они садятся в эвакуационный автобус и рассказывают о физических и моральных травмах, которые им пришлось пережить. Режиссер сам управляет автобусом, в котором их везут как можно дальше от войны и помогает спасти их жизнь.

Кадр из фильма "Откуда куда" / Пресс-служба фильма