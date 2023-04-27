Об вернувшихся украинцах: фильм "Как это было" покажут на Каннском кинофестивале
Источник:Анастасия Солоневич
В 2024 году Каннский кинофестиваль продлится с 16 по 26 мая. В конкурсе короткометражек примет участие фильм украинки Анастасии Солоневич и поляка Дамьяна Коцура "Как это было" (As it was).
Фильм изображает события, происходящие в 2023 году. По сюжету главная героиня Лера возвращается в Киев после года жизни в Берлине.
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В Киеве она встречает своего друга Кирилла и проводит с ним день, когда делала это до войны. Главные роли сыграли Валерия Березовская и Кирилл Земляной. Режиссер фильма Анастасия Солоневич отметила, что идея фильма возникла после разговора с ее польским коллегой.
16 декабря мы позвонили друг другу и сказали: "Да, снимем этот фильм“. А 3 января мы уже были в Киеве. Валерия (главная героиня – 24 Канал) сыграла и мой, и свой опыт, и опыт многих украинцев, выехавших из дома и вернулись впервые после начала войны,
– уточнила она.
Украина на Каннском кинофестивале
Кроме мировой премьеры "Как это было", впервые на Каннском кинофестивале покажут документалку об эвакуации с опасных территорий Украины "Откуда куда" (In the Rearview) польского режиссера Мачека Хамела.
Фильм "Откуда куда" включен в программу Cannes ACID, в рамках которой Ассоциация независимого кино и его распространение ежегодно выбирает девять фильмов. Это важный шаг к привлечению внимания к российско-украинской войне и украинским беженцам в медийном пространстве Европы.
Фильм "Откуда куда" иллюстрирует общий портрет украинских беженцев, таких как дети, женщины, пожилые люди и мужчины, вынужденные после вторжения России покинуть свои дома и уезжать в неизвестное будущее. Главная цель всех – найти безопасное убежище. Они садятся в эвакуационный автобус и рассказывают о физических и моральных травмах, которые им пришлось пережить. Режиссер сам управляет автобусом, в котором их везут как можно дальше от войны и помогает спасти их жизнь.