В этом списке абсолютно разнообразные жанры: от документалистики до постапокалиптики. В статье вы узнаете, о каких фильмах идет речь и описания их сюжетов.

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"Фуриоса: Хроники Безумного Макса"

В декабре 2020 года было объявлено, что премьера фильма запланирована на 23 июня 2023 года, но позже она была перенесена на 24 мая 2024 года.

В главных ролях знаменитые актеры, такие как Ангус Сэмпсон, Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Том Бьорк, Нейтан Джонс, Дэниел Уэббер, Горан Д'Клюе, Си Джей Блумфилд, Лейчи Халм, Рахель Абдулрахман и другие. Режиссером выступил Джордж Миллер.

"Фуриоса: Хроники Безумного Макса" рассказывает историю главной героини, которая прошла сложный путь через опасности и препятствия постапокалиптического мира. Она борется за свою свободу и пытается найти свое место в безвозвратно изменившемся мира.

"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эмилия Перес"

Новый фильм Жака Одиара "Эмилия Перес" был отобран в официальную конкурсную программу Каннского фестиваля 2024 года.

Актерский состав, в который входят Зои Салданья, Селена Гомес, а также Карла София Гаскон и Эдгар Рамирес, не менее интересен, чем сам сценарий.

Рита, перегружена работой, использует свои таланты юриста для работы в крупной фирме, которая больше заинтересована отмыванием денег преступников, чем соблюдением закона. Но перед ней открывается неожиданное предложение: помочь боссу картеля Манитасу выйти из бизнеса и реализовать план, который он держал в тайне в течение долгих лет – наконец стать женщиной, о которой он всегда мечтал.

"Марчелло Мио"

Актриса Кьяра Мастроянни – дочь выдающихся актеров Марчелло Мастроянни и Кэтрин Денев. Однажды летом Кьяра решает олицетворить образ своего отца. Она одевается в мужскую одежду, подражает его манере поведения и речи. Это становится настолько убедительным, что все начинают называть ее "Марчелло".

"Марчелло Мио": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мегаполис"

Гениальный архитектор Серж Катилина имеет целью создать в Нью-Йорке идеальный будущий город после разрушительной катастрофы. Однако он находится в противостоянии с соперничающим проектом, который предложил мэр города, Фрэнк Цицерон. Цицерон готов принять любые меры, чтобы устранить своего соперника с дороги.

"Мегаполис": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Серфер"

Вернувшись в Австралию после длительного пребывания в США, главный герой сталкивается с унижением от местной банды серферов, которые пытаются захватить владение уединенным пляжем, который имел для него большое значение в детстве. Раненый и разъяренный, он, известный как "Серфер", решает остаться на пляже и открыть войну тем, кто контролирует эту бухту.

"Серфер": смотрите онлайн трейлер фильма

Международное жюри выберут победителя среди 22 лент официальной программы. В церемонии закрытия фестиваля, что состоится в субботу, 25 мая, победитель получит Золотую пальмовую ветвь. Кроме того, будут вручены другие традиционные награды, такие как Гран-при, Приз жюри, Золотая камера, приз Особый взгляд, а также признание лучшему режиссеру, сценаристу, актеру и актрисе.