У цьому списку абсолютно різноманітні жанри: від документалістики до постапокаліптики. У статті ви дізнаєтеся, про які фільми йдеться та описи їх сюжетів.

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"Фуріоса: Хроніки Божевільного Макса"

У грудні 2020 року було оголошено, що прем'єра фільму запланована на 23 червня 2023 року, але пізніше вона була перенесена на 24 травня 2024 року.

У головних ролях знамениті актори, такі як Ангус Семпсон, Аня Тейлор-Джой, Кріс Хемсворт, Том Бьорк, Нейтан Джонс, Деніел Уеббер, Горан Д'Клює, Сі Джей Блумфілд, Лейчи Халм, Рахель Абдулрахман та інші. Режисером виступив Джордж Міллер.

"Фуріоса: Хроніки Божевільного Макса" розповідає історію головної героїні, яка пройшла складний шлях через небезпеку та перешкоди постапокаліптичного світу. Вона бореться за свою свободу та намагається знайти своє місце у світі, що безповоротно змінився.

"Фуріоса: Хроніки Божевільного Макса": дивіться онлайн трейлер фільму

"Емілія Перес"

Новий фільм Жака Одіара "Емілія Перес" був відібраний в офіційну конкурсну програму Каннського фестивалю 2024 року.

Акторський склад, до якого входять Зої Салданья, Селена Гомес, а також Карла Софія Гаскон та Едгар Рамірес, не менш цікавий, ніж сам сценарій.

Рита, перенавантажена роботою, використовує свої таланти юриста для роботи у великій фірмі, яка більше зацікавлена відмиванням грошей злочинців, ніж дотриманням закону. Але перед нею відкривається несподівана пргопозиція: допомогти босу картелю Манітасу вийти з бізнесу та реалізувати план, який він тримав у таємниці протягом довгих років – нарешті стати жінкою, про яку він завжди мріяв.

"Марчелло Міо"

Акторка Кьяра Мастроянні – дочка видатних акторів Марчелло Мастроянні та Кетрін Деньов. Одного літа Кьяра вирішує уособити образ свого батька. Вона одягається у чоловічий одяг, наслідує його манеру поведінки та мовлення. Це стає настільки переконливим, що всі починають називати її "Марчелло".

"Марчелло Міо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мегаполіс"

Геніальний архітектор Серж Катіліна має за мету створити у Нью-Йорку ідеальне майбутнє місто після руйнівної катастрофи. Проте він знаходиться у протистоянні з суперницьким проєктом, який запропонував мер міста, Френк Цицерон. Цицерон готовий вжити будь-яких заходів, щоб усунути свого суперника з дороги.

"Мегаполіс": дивіться онлайн трейлер фільму

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Серфер"

Повернувшись до Австралії після тривалого перебування у США, головний герой стикається з приниженням від місцевої банди серферів, які намагаються захопити володіння відокремленим пляжем, який мав для нього велике значення в дитинстві. Поранений і розлючений, він, відомий як "Серфер", вирішує залишитися на пляжі та відкрити війну тим, хто контролює цю бухту.

"Серфер": дивіться онлайн трейлер фільму

Міжнародне журі оберуть переможця серед 22 стрічок офіційної програми. У церемонії закриття фестивалю, що відбудеться у суботу, 25 травня, переможець отримає Золоту пальмову гілку. Крім того, будуть вручені інші традиційні нагороди, такі як Гран-прі, Приз журі, Золота камера, приз Особливий погляд, а також визнання кращому режисеру, сценаристу, актору та акторці.