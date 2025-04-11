Объявлен полный список номинантов Каннского кинофестиваля: среди них – россияне

13 мая в очередной раз стартует один из самых престижных кинематографических фестивалей года. Каннский кинофестиваль состоится уже в 78 раз.

10 апреля в Париже наконец объявили список номинантов. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety.

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Список номинантов Каннского кинофестиваля

В прошлом году главную получила скандальная "Анора" с российскими актерами, которая впоследствии стала лауреатом Оскара-2025. В этом году на кинособытии без россиян также не обошлось.

Среди фильмов, претендующих на главную награду в основной конкурсной программе, новая лента режиссера Сергея Лозницы, которого исключили из состава Украинской киноакадемии, "Два прокурора".

Кроме того, в программе Каннские премьеры покажут фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Исчезновение Йозефа Менгеле" о медике-нацисте, который проводил опыты на узниках Освенцима и сбежал в Южную Америку.

Вот, как выглядит список номинантов:

Основная конкурсная программа 78-го Каннского кинофестиваля:

"Сентиментальная ценность", Йоахим Триер

"Ромерия", Карла Симон

"Звук падения", Маша Шилински

"Орлы республики", Тарик Салех

"Вдохновитель", Келли Райхардт

"Досье 137", Доминик Молль

"Тайный агент", Клебер Мендонса Фильо

"Фуори", Марио Мартоне

"Два прокурора", Сергей Лозница

"Нувель Ваге", Ричард Линклейтер

"Сират", Оливер Лакс

"Маленький день", Хафсия Герци

"История звука", Оливер Германус

"Ренуар", Чие Хаякава

"Альфа", Джулия Дюкурно

"Молодые матери", Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн

"Эддингтон", Ари Астер

"Финикийская схема", Уэс Андерсон

Фильмы, которые покажут вне конкурса:

"Миссия невозможна: Финальная расплата", Кристофер Маккуорри

"Приход будущего", Сердрик Клапиш

"Самая богатая женщина в мире", Тьерри Клифа

"Частная жизнь", Ребекка Злотовски

Специальная награда:

"Боно: История капитуляции", Эндрю Доминик

"Скажите ей, что я ее люблю", Клод Милье

"Сыновья неоновой ночи", Джуно Мак

"Выход 8", Хэнки Кавамура

"Визии", Ян Козлан

Премьеры на Каннах:

"Все ее бывшие", Майкл Анджело Ковинио

"Амрум", Фатих Акин

"Коннемара", Алекс Лютц

"Исчезновение Йозева Менгеле", Кирилл Серебренников

"Волна", Себастьян Лелио

"Оруэлл", Рауль Пек

Номинация "Особый взгляд":