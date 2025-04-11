Объявлен полный список номинантов Каннского кинофестиваля: среди них – россияне
- Каннский кинофестиваль состоится 13 мая, объявлен список номинантов, среди которых есть россияне.
- В программе фестиваля будут представлены фильмы как в конкурсной программе, так и вне конкурса.
13 мая в очередной раз стартует один из самых престижных кинематографических фестивалей года. Каннский кинофестиваль состоится уже в 78 раз.
10 апреля в Париже наконец объявили список номинантов. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety.
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Список номинантов Каннского кинофестиваля
В прошлом году главную получила скандальная "Анора" с российскими актерами, которая впоследствии стала лауреатом Оскара-2025. В этом году на кинособытии без россиян также не обошлось.
Среди фильмов, претендующих на главную награду в основной конкурсной программе, новая лента режиссера Сергея Лозницы, которого исключили из состава Украинской киноакадемии, "Два прокурора".
Кроме того, в программе Каннские премьеры покажут фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Исчезновение Йозефа Менгеле" о медике-нацисте, который проводил опыты на узниках Освенцима и сбежал в Южную Америку.
Вот, как выглядит список номинантов:
Основная конкурсная программа 78-го Каннского кинофестиваля:
- "Сентиментальная ценность", Йоахим Триер
- "Ромерия", Карла Симон
- "Звук падения", Маша Шилински
- "Орлы республики", Тарик Салех
- "Вдохновитель", Келли Райхардт
- "Досье 137", Доминик Молль
- "Тайный агент", Клебер Мендонса Фильо
- "Фуори", Марио Мартоне
- "Два прокурора", Сергей Лозница
- "Нувель Ваге", Ричард Линклейтер
- "Сират", Оливер Лакс
- "Маленький день", Хафсия Герци
- "История звука", Оливер Германус
- "Ренуар", Чие Хаякава
- "Альфа", Джулия Дюкурно
- "Молодые матери", Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
- "Эддингтон", Ари Астер
- "Финикийская схема", Уэс Андерсон
Фильмы, которые покажут вне конкурса:
- "Миссия невозможна: Финальная расплата", Кристофер Маккуорри
- "Приход будущего", Сердрик Клапиш
- "Самая богатая женщина в мире", Тьерри Клифа
- "Частная жизнь", Ребекка Злотовски
Специальная награда:
- "Боно: История капитуляции", Эндрю Доминик
- "Скажите ей, что я ее люблю", Клод Милье
- "Сыновья неоновой ночи", Джуно Мак
- "Выход 8", Хэнки Кавамура
- "Визии", Ян Козлан
Премьеры на Каннах:
- "Все ее бывшие", Майкл Анджело Ковинио
- "Амрум", Фатих Акин
- "Коннемара", Алекс Лютц
- "Исчезновение Йозева Менгеле", Кирилл Серебренников
- "Волна", Себастьян Лелио
- "Оруэлл", Рауль Пек
Номинация "Особый взгляд":
- "Метеоры", Юбер Шарюэль
- "Тень моего отца", Акинола Дейвис
- "Ежик", Харрис Дикинсон
- "Неизвестная из Великой Арки", Стефан Демустье
- "Элеонора Великая", Скарлетт Йоханссон
- "Бледный вид на холмы", Кей Исикава
- "Пиллион", Гарри Лайтон
- "Айша не может улететь", Морад Мостафа
- "Однажды в Газе", Тарзан и Араб Нассер
- "Орел или решка?", реж. Алессио Риго де Риги и Маттео Цоппи
- "Последний в пути", Франческо Соссай
- "Homebound", Нирадж Гайван
- "Таинственный взгляд фламинго", Диего Сеспедес