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11 апреля, 10:40
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Объявлен полный список номинантов Каннского кинофестиваля: среди них – россияне

Ольга Панькив
Основні тези
  • Каннский кинофестиваль состоится 13 мая, объявлен список номинантов, среди которых есть россияне.
  • В программе фестиваля будут представлены фильмы как в конкурсной программе, так и вне конкурса.

13 мая в очередной раз стартует один из самых престижных кинематографических фестивалей года. Каннский кинофестиваль состоится уже в 78 раз.

10 апреля в Париже наконец объявили список номинантов. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety.

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Список номинантов Каннского кинофестиваля

В прошлом году главную получила скандальная "Анора" с российскими актерами, которая впоследствии стала лауреатом Оскара-2025. В этом году на кинособытии без россиян также не обошлось.

Среди фильмов, претендующих на главную награду в основной конкурсной программе, новая лента режиссера Сергея Лозницы, которого исключили из состава Украинской киноакадемии, "Два прокурора".

Кроме того, в программе Каннские премьеры покажут фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Исчезновение Йозефа Менгеле" о медике-нацисте, который проводил опыты на узниках Освенцима и сбежал в Южную Америку.

Вот, как выглядит список номинантов:

Основная конкурсная программа 78-го Каннского кинофестиваля:

  • "Сентиментальная ценность", Йоахим Триер
  • "Ромерия", Карла Симон
  • "Звук падения", Маша Шилински
  • "Орлы республики", Тарик Салех
  • "Вдохновитель", Келли Райхардт
  • "Досье 137", Доминик Молль
  • "Тайный агент", Клебер Мендонса Фильо
  • "Фуори", Марио Мартоне
  • "Два прокурора", Сергей Лозница
  • "Нувель Ваге", Ричард Линклейтер
  • "Сират", Оливер Лакс
  • "Маленький день", Хафсия Герци
  • "История звука", Оливер Германус
  • "Ренуар", Чие Хаякава
  • "Альфа", Джулия Дюкурно
  • "Молодые матери", Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
  • "Эддингтон", Ари Астер
  • "Финикийская схема", Уэс Андерсон

Фильмы, которые покажут вне конкурса:

  • "Миссия невозможна: Финальная расплата", Кристофер Маккуорри
  • "Приход будущего", Сердрик Клапиш
  • "Самая богатая женщина в мире", Тьерри Клифа
  • "Частная жизнь", Ребекка Злотовски

Специальная награда:

  • "Боно: История капитуляции", Эндрю Доминик
  • "Скажите ей, что я ее люблю", Клод Милье
  • "Сыновья неоновой ночи", Джуно Мак
  • "Выход 8", Хэнки Кавамура
  • "Визии", Ян Козлан

Премьеры на Каннах:

  • "Все ее бывшие", Майкл Анджело Ковинио
  • "Амрум", Фатих Акин
  • "Коннемара", Алекс Лютц
  • "Исчезновение Йозева Менгеле", Кирилл Серебренников
  • "Волна", Себастьян Лелио
  • "Оруэлл", Рауль Пек

Номинация "Особый взгляд":

  • "Метеоры", Юбер Шарюэль
  • "Тень моего отца", Акинола Дейвис
  • "Ежик", Харрис Дикинсон
  • "Неизвестная из Великой Арки", Стефан Демустье
  • "Элеонора Великая", Скарлетт Йоханссон
  • "Бледный вид на холмы", Кей Исикава
  • "Пиллион", Гарри Лайтон
  • "Айша не может улететь", Морад Мостафа
  • "Однажды в Газе", Тарзан и Араб Нассер
  • "Орел или решка?", реж. Алессио Риго де Риги и Маттео Цоппи
  • "Последний в пути", Франческо Соссай
  • "Homebound", Нирадж Гайван
  • "Таинственный взгляд фламинго", Диего Сеспедес