Каннский кинофестиваль перенесли: новая дата
Международный Каннский кинофестиваль организаторы перенесли с мая на июль 2021 года. Причиной стала нестабильная ситуация с пандемией коронавируса.
Источник: Интерфакс-Украина
Предварительно, фестиваль должен был состояться с 11 по 22 мая на Лазурном побережье в городе Канны, Франция.
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Каннский фестиваль перенесли
Новая дата
Неделей ранее в сети появилась информация, что 74-й кинофестиваль могут перенести на другую дату. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом все еще нестабильна, поэтому организаторы приняли решение перенести событие на 6 – 17 июля 2021 года.
Напомним, что в прошлом году Каннский фестиваль постигла подобная ситуация: сначала он должен был состояться с 12 по 23 мая, но из-за стремительного распространения пандемии коронавируса в Европе событие перенесли на 22 – 26 июня в онлайновый режим, а потом и вообще отменили.
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