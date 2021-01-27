Международный Каннский кинофестиваль организаторы перенесли с мая на июль 2021 года. Причиной стала нестабильная ситуация с пандемией коронавируса.

Источник: Интерфакс-Украина

Предварительно, фестиваль должен был состояться с 11 по 22 мая на Лазурном побережье в городе Канны, Франция.

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Каннский фестиваль перенесли

Новая дата

Неделей ранее в сети появилась информация, что 74-й кинофестиваль могут перенести на другую дату. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом все еще нестабильна, поэтому организаторы приняли решение перенести событие на 6 – 17 июля 2021 года.

74th FESTIVAL DE CANNES: CHANGE OF DATES

Initially scheduled from 11 to 22 May 2021, the Festival de Cannes will now take place from Tuesday 6 to Saturday 17 July 2021. #Cannes2021 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) January 27, 2021

Напомним, что в прошлом году Каннский фестиваль постигла подобная ситуация: сначала он должен был состояться с 12 по 23 мая, но из-за стремительного распространения пандемии коронавируса в Европе событие перенесли на 22 – 26 июня в онлайновый режим, а потом и вообще отменили.