Міжнародний Канський кінофестиваль організатори перенесли з травня на липень 2021 року. Причиною стала нестабільна ситуація з пандемією коронавірусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Попередньо, фестиваль повинен був відбутись з 11 по 22 травня на Лазуровому узбережжі в місті Канни, Франція.

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Каннський фестиваль перенесли

Нова дата

Тижнем раніше в мережі з'явилась інформація, що 74-й кінофестиваль можуть перенести на іншу дату. Ситуація із захворюваністю на коронавірус все ще нестабільна, відтак організатори прийняли рішення перенести подію на 6 – 17 липня 2021 року.

74th FESTIVAL DE CANNES: CHANGE OF DATES

Initially scheduled from 11 to 22 May 2021, the Festival de Cannes will now take place from Tuesday 6 to Saturday 17 July 2021. #Cannes2021 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) January 27, 2021

Нагадаємо, що минулоріч Каннський фестиваль спіткала подібна ситуація: спочатку він мав був відбутись з 12 по 23 травня, але через стрімке поширення пандемії коронавірусу у Європі подію перенесли на 22 – 26 червня в онлайновий режим, а згодом і взагалі скасували.