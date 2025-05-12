Покажут правду о войне: организаторы Каннского кинофестиваля поддержат Украину

13 мая 2025 года стартует легендарный Каннский кинофестиваль. Это событие состоится уже в 78-й раз, и в этом году оно будет особенным для Украины.

В рамках мероприятия пройдет специальный "День Украины", во время которого зрителям покажут три документальных фильма, посвященные войне. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание "Укринформ" и французских организаторов фестиваля.

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Каннский кинофестиваль откроется Днем Украины: что известно

В день открытия Каннского кинофестиваля мэрия Канн покажет три фильма, посвященные войне в Украине. В посольстве, которое является одним из организаторов "Дня Украины" совместно с мэрией Канн, France Télévisions и Brut, сообщили, что кинематографическое сообщество Франции в последние годы проявляет солидарность с Украиной.

В то же время они отметили, что в этом году было особенно важно организовать отдельную программу, которая состоится на главной площадке фестиваля и покажет высокий уровень художественной поддержки. Кроме того, стремились найти лучшие фильмы, которые показали правду о войне.

Нам было важно организовать отдельную программу, которая состоится на главной площадке фестиваля и продемонстрирует высокий уровень художественной поддержки. А также найти фильмы, что покажут правду о войне и о нашей борьбе,

– рассказали корреспонденту Укринформа.

Французская сторона подчеркнула, что "День Украины" будет иметь не только культурное, но и политическое значение. Это событие призвано напомнить мировому сообществу о роли художников в освещении войны, которая уже четвертый год разрушает Украину и ощутимо сказывается на всей Европе.

Программа "Дня Украины" будет включать показ трех фильмов:

"Zelensky"

"2000 метров до Андреевки"

"Notre Guerre" ("Наша война").

Кстати, мы собрали список из 3 известных украинских актрис, которые готовы были пойти на передовую.