Канны: как Серебренников закрыл глаза на зверства россиян и попросил помощи – реакция украинцев

В Каннах презентовали фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского". На прессконференции российский режиссер дерзко выступил против бойкота русской культуры, назвав его "несносным", и призвал прекратить санкции против олигарха Абрамовича, несмотря на лозунг "Нет войне".

Кроме этого, он сказал, что в помощи нуждаются не только украинские семьи, но и россияне, жизнь которых, по его словам, разрушена, и те, кого отправляют воевать". То есть российские семьи, которые посылают своих сыновей убивать и насиловать украинских детей и женщин. Об этой ситуации – рассказываем дальше.

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Как известно, Канны публично осудили агрессивную войну России против Украины, отстранили официальную российскую делегацию от участия в фестивале этого года и отказали в аккредитации российским журналистам.

Несмотря на просьбу украинского киносообщества прекратить распространение российского продукта, организаторы фестиваля все же допустили к участию в основном конкурсе российский фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковсково". Режиссер ленты "Памфир", которую в этом году покажут в Каннах, сказал, что это, прежде всего, "отбеливание россиян", чтобы показать, что не все такие (поддерживают Путина, – 24 канал).

Что сказал Серебренников на пресс-конференции в Каннах

Очень важно помочь пострадавшим. В Украине много беженцев, и в России тоже определенное количество жизней разрушено... Важно помочь всем пострадавшим и помочь тем, кого отправляют воевать, семьи которых больше не имеют доходов. Художники должны помогать этим людям, и я сам это делаю,

– цитата с пресс-конференции российского режиссера Кирилла Серебренникова.

Ирина Целик о речи российского режиссера в Каннах

Ирина Целик, которая в этом году в жюри награды "Золотой глаз", отметила, что Серебренников предлагает поддержать не только украинские семьи, пострадавшие от войны, но и семьи российских солдат, истязающих и убивающих украинцев, насилующих украинских детей, грабят и т.д. (у нас много доказательств, что Путин не все делал сам).

Еще раз – Серебренников предлагает поддержать семьи россиян, которые совершают геноцид против украинцев ПРЯМО СЕЙЧАС. И сам их поддерживает,

– подчеркнула режиссер.

По словам Ирины Целик, это лишь один кусок пазла к образу режиссера, представленного фестивалем и многими журналистами как диссидент. Кстати, этот режиссер снимал свой фильм на деньги олигарха Абрамовича, находящегося сейчас под санкциями. Режиссер, друживший с Владиславом Сурковым и ставивший его пьесу в театре.

В 2014 году произошел взлом почты Владислава Суркова, который отвечал за все "украинское направление" и был правой рукой Путина. Хакеры разместили более 4000 писем из почты Суркова. Он один из ярких представителей российской гибридной войны против Украины и реализатор системы пятой колонны в Украине.

Бойкот русской культуры мне кажется невыносимым – русская культура всегда пропагандировала человеческие ценности, хрупкость человека, то, какое сострадание можно иметь,

– сказал Серебренников.

"Русская культура всегда была антимилитаристской и антивоенной". Слышите звук? Это я смеюсь. А вы? – написала Целик.

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Татьяна Власова о выступлении Серебренникова

Татьяна Власова, PR-директор Одесского кинофестиваля, отметила: "Для понимания: режиссер вроде бы выступает против российских властей и вообще имеет репутацию деятеля культуры, которого в России всячески травят и преследуют". Впрочем, на Каннском кинофестивале говорит, что в помощи сейчас нуждаются не только украинцы, но и россияне. "Особенно те, которых посылают на войну и чьи семьи потом остаются без кормильца. И призывает помогать им финансово", – говорится в сообщении.

По ее словам, это прекрасный аргумент в дискуссиях о "хороших русских" и о том, стоит ли бойкотировать всю русскую культуру как явление.

За*бали, честно говоря, со своими полумерами и большими русскими идеями,

– подытожила она.

Больше реакции украинцев по поводу пресс-конференции Серебренникова в Каннах:

"Врут, искажают, лезут в глаза, выдавая из себя жертв и т.д. Покручи. И их породила "великая" русская "культура";

"Удивительное умение не брать на себя ответственность";

"Надо использовать все возможные способы остановить это!";

"И это после всех перехваченных, записанных и обнародованных разговоров тех чудовищ со своими родными";

"Начиталась с утра аналитики о фестивале. Прямо тошнит от россиян и закрывающих глаза на их преступления".

Напомним, Каннский кинофестиваль продлится до 28 мая. В программе "Двухнедельник режиссеров" представят фильм "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, а в конкурсе "Особый взгляд" "Видение мететика" режиссера Максима Наконечного, соавтором которого является вышеупомянутая Ирина Целик.