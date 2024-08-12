За короткое время Кара Делевинь снялась в нескольких фильмах, которые продемонстрировали ее актерский талант. Кино 24 расскажет о лучших ролях звезды, которая умело сочетает различные виды деятельности и достигает успеха в каждой.

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"Бумажные города"

Одной из самых заметных ранних ролей Делевинь стала роль в экранизации романа Джона Грина "Бумажные города". Актриса сыграла загадочную Марго Рот Шпигельман. Таинственная девушка приглашает главного героя Кью Джейкобсена, который влюблен в нее, на операцию против ее обидчиков. Но на следующий день Марго исчезает, оставляя для юноши только подсказки.

Фильм, который сочетает в себе элементы детектива, романтики и истории взросления, позволил Делевинь продемонстрировать свои актерские способности, что закрепило ее переход от модели к актрисе.



Кара Делевинь в фильме / Twentieth Century Fox Film Corporation

"Валериан и город тысячи планет"

В фильме Люка Бессона Кара Делевинь исполнила роль Лорелин, космического агента. Фильм основан на французском комиксе и рассказывает о далеком будущем, в котором человечество и тысячи других разумных рас сосуществуют вместе.

Лорелин и еще один агент Валериан получают важное задание, но оказываются в центре галактического конфликта из-за обмана руководства. Персонажка Делевинь, которая сочетает в себе остроумие и боевой дух, вызвала восхищение как у зрителей, так и у критиков.



Кара Делевинь в фильме / STX Entertainment

"Отряд самоубийц"

В "Отряде самоубийц", части Расширенной вселенной DC, Делевинь исполнила двойную роль – доктора Джун Мун и древней колдуньи Волшебницы. Лента рассказывает об отряде преступников, которые отправляются на сверхсложную миссию. Вероятность успеха крайне мала, но каждый из участников имеет свою особенность.

Этот фильм позволил Делевинь погрузиться в более темный, сложный образ и показал ее способность актрисы браться за многогранные роли.



Кара Делевинь в фильме / Warner Bros. Entertainment Inc

С недавних пор Кара Делевинь берется не только за роли в фильмах, но и известных сериалах. Она уже оставила свой след в киноиндустрии, доказав, что ее таланты выходят далеко за пределы подиума. По мере того, как она продолжает развиваться как актриса, поклонники могут ожидать увидеть ее на большом экране еще много раз.