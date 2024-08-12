За короткий час Кара Делевінь знялась у кількох фільмах, які продемонстрували її акторський талант. Кіно 24 розповість про найкращі ролі зірки, яка вміло поєднує різні види діяльності та досягає успіху у кожній.

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"Паперові міста"

Однією з найпомітніших ранніх ролей Делевінь стала роль в екранізації роману Джона Гріна "Паперові міста". Акторка зіграла загадкову Марго Рот Шпігельман. Таємнича дівчина запрошує головного героя К'ю Джейкобсена, який закоханий у неї, на операцію проти її кривдників. Та наступного дня Марго зникає, залишаючи для юнака лише підказки.

Фільм, який поєднує в собі елементи детективу, романтики та історії дорослішання, дозволив Делевінь продемонструвати свої акторські здібності, що закріпило її перехід від моделі до акторки.



Кара Делевінь у фільмі / Twentieth Century Fox Film Corporation

"Валеріан та місто тисячі планет"

У фільмі Люка Бессона Кара Делевінь виконала роль Лорелін, космічної агентки. Фільм базується на французькому коміксі і розповідає про далеке майбутнє, в якому людство і тисячі інших розумних рас співіснують разом.

Лорелін та ще один агент Валеріан отримують важливе завдання, але опиняються у центрі галактичного конфлікту через оману керівництва. Персонажка Делевінь, яка поєднує в собі дотепність і бойовий дух, викликала захоплення як у глядачів, так і у критиків.



Кара Делевінь у фільмі / STX Entertainment

"Загін самогубців"

У "Загоні самогубців", частині Розширеного всесвіту DC, Делевінь виконала подвійну роль – доктора Джун Мун і давньої чаклунки Чарівниці. Стрічка розповідає про загін злочинців, які відправляються на надскладну місію. Ймовірність успіху вкрай мала, але кожен з учасників має свою особливість.

Цей фільм дозволив Делевінь зануритися в темніший, складніший образ і показав її здатність акторки братися за багатогранні ролі.



Кара Делевінь у фільмі / Warner Bros. Entertainment Inc

Віднедавна Кара Делевінь береться не лише за ролі у фільмах, але й відомих серіалах. Вона вже залишила свій слід у кіноіндустрії, довівши, що її таланти виходять далеко за межі подіуму. У міру того, як вона продовжує розвиватися як акторка, шанувальники можуть очікувати побачити її на великому екрані ще багато разів.