"100% экшн-комедия": Интервью с Карен Гиллан и Линой Хиди о "Пороховом коктейле"

Экшн-комедия "Пороховой коктейль", режиссером которой стал израильский режиссер Навот Папушадо, в украинских кинотеатрах стартует 15 июля. Пока до премьеры остаются считанные дни, Карен Гиллан и Лина Хиди в интервью рассказали о "Пороховом коктейле", его отличном сценарии и выяснили, кому из актеров проще давались многочисленные экшн-сцены.

Компанию двум блестящим актрисам подобрали соответствующую – в "Пороховом коктейле" появятся номинанты на Оскар Пол Джаматти и Анджела Бассетт, а также Карла Гуджино, Мишель Ео и совсем юная Хлоя Коулмэн, которую открыли благодаря шоу "Большая маленькая ложь".

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Сюжет фильма "Пороховой коктейль"

Лента рассказывает об опасной девушке Сэм (Карен Гиллан). Ее мама, Скарлетт (Лина Хиди) была профессиональным киллером и работала на загадочную Фирму – организацию, которая любит правила и не любит лишнего шума. После несанкционированной миссии Скарлетт вынуждена оставить дочь на попечении своего связного Нейтана (Пол Джаматти) и бежать. Через 15 лет теперь уже взрослая Сэм, которая никогда не знала иного образа жизни, и сама стала киллером с весьма полезным набором навыков. Но изменив дважды планы Фирмы – она ​​остается без прикрытия своих покровителей, еще и с неожиданной девочкой на руках, появившейся ей на пути. Хорошо, что мама никогда не выпускала дочь из виду. Вместе со своими подругами, загадочными Библиотекарями, Сэм и Скарлетт готовы угостить всех непрошеных гостей своим фирменным "пороховым коктейлем".

"Пороховой коктейль" 2021: смотрите трейлер

Интервью с Карен Гиллан и Линой Хиди

Карен, Лина, поздравляем вас с предстоящим выходом "Порохового коктейля" на экраны. Что вы чувствуете по этому поводу?

Карен Гиллан: Я очень взволнована! Как будто Рождество наступило!

Лина Хиди: Согласна. Многолетний опыт не избавляет от волнений. К тому же мы очень полюбили этот проект, очень сдружились. Поэтому сложно себе представить, чтобы я сидела спокойно в эти дни перед стартом.

Что вас привлекло в этом проекте, легко было согласиться на участие?

Какое крутое название – "Пороховой коктейль",

– говорит Карен Гиллан.

Лина Хиди: Да, безусловно, название выделяло этот сценарий из стопки присланных. Я большая фанатка фильма "Очень плохие парни" Навота (Навот Папушадо – соавтор сценария и режиссер фильма). Так что отказаться от его англоязычного дебюта никак не могла.

Карен Гиллан: Я была потрясена сценарием, это было очень смело, очень забавно. Очень много сухого юмора, стиля. В этом чувствовался отличный вкус в жанровом кино. Я сказала своим агентам сразу: "Пороховой коктейль" – мой следующий проект".

Автор фильма, Нафот Папушадо, отмечает, что очень рад тому, каких актеров удалось привлечь и что так легко все нашли общий язык.

Карен Гиллан: Это на самом деле команда мечты. Все работали как одно целое. Каждый раз, получая новое письмо с новостями о том, кто к нам присоединился – я была очень рада. Все мы увидели красоту сценария и истории. Ну и были готовы идти тренироваться, а затем лететь в Берлин. Ну, кроме Пола Джаматти (улыбается), Полу было легче!



Кадр из фильма "Пороховой коктейль" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"

Лина Хиди: Карен – наша девушка-солнце, очевидно, что ее энергия нас очень сплотила. У нее самая сюжетная арка, она была на площадке всегда и благодаря ей мы очень подружились.

Карен Гиллан: Боже, как приятно! Ведь сначала я просто хотела выпросить у тебя парочку секретов о съемках "Игры престолов"! (Улыбается)

Вы так ярко рассказываете о своей любви к сценарию, если бы вы могли описать "Пороховой коктейль", то каким бы вышел ваш синопсис?

Лина Хиди: Мне кажется, что фильм более чем оправдал свое крутое название.

Перед вами идеальный коктейль из экшена, стиля, юмора и семейных разборок. Все смешали и взболтали по рецептуре". Мне кажется, что фильм более чем оправдал свое крутое название,

– Лина Хиди оценивает фильм "Пороховой коктейль"

Карен Гиллан: Абсолютно согласна! Вкус получился такой сладкий с небольшой горчинкой и кислинкой. Я сразу была поражена тем, как удалось легко жонглировать сложными темами. Дочь, которую оставила мать – профессиональный киллер, идет по ее дорожке и ввязывается в неприятную историю, из которой ее точно не спасет работодатель. Звучит, как строгий триллер, а у нас 100% экшн-комедия!

Карен, расскажите больше о вашей героине, Сэм.

Карен Гиллан: Сэм – прекрасная, моя любимица. Она упрямая, настойчивая и уверенная в своих способностях и своих навыках. У нее прекрасное суховатое чувство юмора и отличная самоирония, она не относится к самой себе слишком серьезно. В то же время конечно, как у вынужденной сироты, у нее тоже есть свои тараканы и слабые места. Но вот ее доброта – это как раз не слабость, а благородство. Она очень благородная.



Кадр из фильма "Пороховой коктейль" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"

Лина, мы правильно понимаем, что мама Сэм – ваша героиня Скарлетт – всегда наблюдала за своей дочерью?

Лина Хиди: Она аккуратно говорит, что все время была неподалеку. Скарлетт очень рано стала матерью, наделала ошибок в жизни, но дочь для нее, конечно, самое главное в жизни. Поэтому она будет бороться за нее до конца.

Большое количество экранного времени вы проводите с юной актрисой Хлоей Коулмэн, которая играет Эмили, девочку, которая осталась на попечении Сэм. Как ребенку было сниматься в таком достаточно взрослом фильме?

Карен Гиллан: Конечно, съемка проходила так, чтобы Хлоя не видела особо никакого будущего "насилия". К тому же на съемках это все выглядит, как поставленный балет, упрощает восприятие. А вообще Хлоя – просто замечательная. Она отличная актриса и очень сосредоточенный, умный ребенок. Мы снимали фильм в Берлине – замечательный город с очень строгими законами в плане труда детей. Их рабочий день не должен превышать трех часов. Она отлично отрабатывала сцены и шла делать уроки и общаться с друзьями через видеосвязь. Замечательная девочка!



Кадр из фильма "Пороховой коктейль" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"

"Пороховой коктейль" изобилует экшн-сценами и трюками. Насколько это было тяжело и кому из кастинга давалось это проще?

Карен Гиллан: Мишель Ео!

Лина Хиди: О да, она просто невероятная во всем, что касается единоборств. Но и у Карен опыт весьма большой за плечами.

Карен Гиллан: Нет-нет, с таким количеством боевых сцен я еще не сталкивалась. Это у Мишель получалось все свои элементы выполнять с первого раза, она настоящий профи. А какие могут быть сомнения здесь? В общем, хореография боев разрабатывалась с большими нюансами и очень внимательно относительно наших сильных сторон. А еще моя дублерша Айгел Аурелия – она ​​просто невероятная девушка! Всем срочно в ее инстаграм, очень мотивирует (улыбается).

Как вы думаете, почему украинским зрителям стоит обязательно увидеть "Пороховой коктейль" на большом экране?

Лина Хиди: Это очень хорошее кино, от первого до последнего кадра. А еще в "Пороховом коктейле" замечательный саундтрек. Это сочетание делает фильм особенным.

Карен Гиллан: Я думаю, что если вы любите классические экшн-фильмы с харизматичными героями, криминальным миром и стилем – то вам действительно стоит увидеть "Пороховой коктейль".