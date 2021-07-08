Компанію двом блискучим акторкам підібрали відповідну – в "Пороховому коктейлі" з’являться номінанти на Оскар Пол Джаматті та Анджела Бассетт, а також Карла Гуджино, Мішель Єо і зовсім юна Хлої Коулман, яку відкрили завдяки шоу "Велика маленька брехня ".

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Сюжет фільму "Пороховий коктейль"

Стрічка розповідає про небезпечну дівчину Сем (Карен Гіллан). Її мама, Скарлетт (Ліна Хіді) була професійним кілером і працювала на загадкову Фірму – організацію, яка любить правила та не любить зайвого шуму. Після несанкціонованої місії Скарлетт змушена залишити дочку під опікою свого зв'язкового Нейтана (Пол Джаматті) та тікати. Через 15 років тепер уже доросла Сем, яка ніколи не знала іншого способу життя, і сама стала кілером із вельми корисним набором навичок. Але змінивши двічі плани Фірми – вона залишається без прикриття своїх покровителів, ще й з несподіваною дівчинкою на руках, що з'явилася їй на шляху. Добре, що мама ніколи не випускала дочку з поля зору. Разом зі своїми подругами, загадковими Бібліотекарями, Сем і Скарлетт готові пригостити всіх непрошених гостей своїм фірмовим "пороховим коктейлем".

"Пороховий коктейль" 2021: дивіться трейлер

Інтерв’ю з Карен Гіллан та Ліною Хіді

Карен, Ліна, вітаємо вас із майбутнім виходом "Порохового коктейлю" на екрани. Що ви відчуваєте з цього приводу?

Карен Гіллан: Я дуже схвильована! Неначе Різдво настало!

Ліна Хіді: Згодна. Багаторічний досвід не позбавляє від хвилювань. До того ж ми дуже полюбили цей проєкт, дуже здружилися. Тому складно собі уявити, щоби я сиділа спокійно в ці дні перед стартом.

Що вас привабило в цьому проєкті, чи легко було погодитися на участь?

Яка крута назва –"Пороховий коктейль",

– говорить Карен Гіллан.

Ліна Хіді: Так, безумовно, назва виділяла цей сценарій зі стосу надісланих. Я велика фанатка фільму "Дуже погані хлопці" Навота (Навот Папушадо – співавтор сценарію й режисер фільму). Так що відмовитися від його англомовного дебюту ніяк не могла.

Карен Гіллан: Я була приголомшена сценарієм, це було дуже сміливо, дуже кумедно. Дуже багато сухого гумору, стилю. У цьому відчувався відмінний смак у жанровому кіно. Я сказала своїм агентам відразу: "Пороховий коктейль" – мій наступний проєкт".

Автор фільму, Навот Папушадо, зазначає, що дуже радий тому, яких акторів вдалося залучити й що так легко всі знайшли спільну мову.

Карен Гіллан: Це насправді команда мрії. Усі працювали як одне ціле. Кожен раз, отримуючи новий лист з новинами про те, хто до нас приєднався – я була дуже рада. Усі ми побачили красу сценарію та історії. Ну й були готові йти тренуватися, а потім летіти до Берліна. Ну, крім Пола Джаматті (усміхається), Полу було легше!



Кадр із фільму "Пороховий коктейль" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"

Ліна Хіді: Карен – наша дівчина-сонце, очевидно, що її енергія нас дуже згуртувала. У неї найбільша сюжетна арка, вона була на майданчику завжди й завдяки їй ми дуже подружилися.

Карен Гіллан: Боже, як приємно! Адже спочатку я просто хотіла випросити в тебе парочку секретом про зйомки "Гри престолів"! (усміхається)

Ви так яскраво розповідаєте про свою любов до сценарію, якби ви могли описати "Пороховий коктейль", то яким би вийшов ваш синопсис?

Ліна Хіді: Мені здається, що фільм більш ніж виправдав свою круту назву.

Перед вами ідеальний коктейль з екшену, стилю, гумору й сімейних розборок. Усе змішали і збовтали за рецептурою". Мені здається, що фільм більш ніж виправдав свою круту назву,

– Ліна Гіді оцінює фільм "Пороховий коктейль"

Карен Гіллан: Абсолютно згодна! Смак вийшов такий солодкий із невеликою гіркуватістю та кислинкою. Я відразу була вражена тим, як вдалося легко жонглювати складними темами. Дочка, яку залишила мати – професійний кілер, йде по її доріжці і вплутується в неприємну історію, з якої її точно не врятує роботодавець. Звучить, як суворий трилер, а у нас 100% екшн-комедія!

Карен, розкажіть більше про вашу героїню, Сем.

Карен Гіллан: Сем – прекрасна, моя улюблениця. Вона вперта, наполеглива і впевнена у своїх здібностях та своїх навичках. У неї прекрасне сухувате почуття гумору і відмінна самоіронія, вона не ставиться до самої себе занадто серйозно. Водночас звичайно, як у вимушеної сироти, у неї теж є свої таргани і слабкі місця. Але ось її доброта – це якраз не слабкість, а благородство. Вона дуже благородна.



Кадр із фільму "Пороховий коктейль" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"

Ліна, ми правильно розуміємо, що мама Сем – ваша героїня Скарлетт – завжди спостерігала за своєю донькою?

Ліна Хіді: Вона акуратно говорить, що весь час була неподалік. Скарлетт дуже рано стала матір'ю, наробила помилок у житті, але дочка для неї, звичайно, найголовніше в житті. Тому вона буде боротися за неї до кінця.

Велика кількість екранного часу ви проводите з юною актрисою Хлої Коулман, яка грає Емілі, дівчинку, яка лишилася під опікою Сем. Як дитині було зніматися в такому досить дорослому фільмі?

Карен Гіллан: Звичайно, зйомка проходила так, щоби Хлої не бачила особливо ніякого майбутнього "насильства". До того ж на зйомках це все виглядає, як поставлений балет, що спрощує сприйняття. А взагалі Хлої – просто чудова. Вона відмінна актриса й дуже зосереджена, розумна дитина. Ми знімали фільм у Берліні – чудове місто з дуже суворими законами в плані праці дітей. Їхній робочий день не має перевищувати трьох годин. Вона відмінно відпрацьовувала сцени і йшла робити уроки та спілкуватися з друзями через відеозв’язок. Чудова дівчинка!



Кадр із фільму "Пороховий коктейль" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"

"Пороховий коктейль" рясніє екшн-сценами і трюками. Наскільки це було важко й кому з кастингу давалося це простіше?

Карен Гіллан: Мішель Єо!

Ліна Хіді: О так, вона просто неймовірна у всьому, що стосується єдиноборств. Але і в Карен досвід вельми великий за плечима.

Карен Гіллан: Ні-ні, з такою кількістю бойових сцен я ще не стикалася. Це в Мішель виходило всі свої елементи виконувати з першого разу, вона справжній профі. А які можуть бути сумніви тут? Загалом, хореографія боїв розроблялася з великими нюансами і дуже уважно щодо наших сильних сторін. А ще моя дублерка Айгел Аурелія – ​​вона просто неймовірна дівчина! Усім терміново в її Інстаграм, дуже мотивує (усміхається).

Як ви думаєте, чому українським глядачам варто обов'язково побачити "Пороховий коктейль" на великому екрані?

Ліна Хіді: Це дуже гарне кіно, від першого до останнього кадру. А ще в "Пороховому коктейлі" чудовий саундтрек. Це поєднання робить фільм особливим.

Карен Гіллан: Я думаю, що якщо ви любите класичні екшн-фільми з харизматичними героями, кримінальним світом і стилем – то вам дійсно варто побачити "Пороховий коктейль".