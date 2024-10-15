Фильм "Джокер: Безумие на двоих" проваливается в кассовых сборах: сколько собрал за второй уикенд

На вторую неделю проката кассовые сборы фильма "Джокер: Безумие на двоих" упали на 81%. Он собрал лишь 7,055 миллионов долларов. Это худший показатель среди лент, снятых о персонажах DC.

Такой плохой рейтинг фильма "Джокер: Безумие на двоих" не стал неожиданностью. Уже было заметно, что он показывает худшие результаты, чем лента "Марвели", которая ранее стала наименее кассовой в "Киновселенной Marvel", пишет Deadline.

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Что известно о фильме "Джокер: Безумие на двоих"

"Джокер: Безумие на двоих" – это вторая часть фильма "Джокер", вышедшего в 2019 году. Последний собрал в прокате более миллиарда долларов и понравился зрителям. Бюджет второго фильма составил 200 миллионов долларов. Расходы стали вдвое больше тех, что были в первой. В украинском прокате фильм вышел 3 октября.

В фильме "Джокер: Безумие на двоих" играют такие актеры: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Фрэнсис Конрой, Зази Битц и другие. Роль Харли Квинн исполнила знаменитая американская певица Леди Гага.

По сюжету фильма "Джокер: Безумие на двоих", дни Артура Флека в психбольнице были довольно однообразными. Однако когда он увидел Харли Квинн, жизнь обоих главных героев изменилась.

"Джокер: Безумие на двоих": смотрите онлайн трейлер фильма

О чем первая часть фильма о Джокере

События фильма "Джокер" происходят в городке Готэм-сити. На дворе 1981 год. Мужчина, по имени Артур Флек, работал комиком, однако эта профессия начала его разочаровывать. Его талант не был никому нужен, а любовь зрителей главный герой не смог получить. Впоследствии Артур Флек сходит с ума и начинает убивать людей.

"Джокер": смотрите онлайн трейлер фильма

Интересно, что роль Джокера мог исполнить Леонардо Ди Каприо, однако окончательный выбор таки решили сделать в пользу Хоакина Феникса. Отметим, что сначала американский актер не соглашался на эту роль.