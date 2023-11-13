Худшая премьера киновселенной Marvel: что не так с "Марвелами"

9 ноября, в украинский прокат вышла 33-я лента киновселенной Marvel - "Марвеллы". Это самая короткая кинокартина из всех предыдущих – всего 1 час и 45 минут. Впрочем, фильм отнюдь не оправдал ожиданий в международном прокате.

Кассовые сборы – чрезвычайно плохи и делают "Марвелов" самым плохим фильмом этой киновселенной. Сколько собирает фильм и какие еще фильмы Marvel имели такие плохие отзывы – узнайте в материале.

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"Марвеллы" не оправдали ожиданий в международном прокате

Фильм оказался провальным в кассовых сборах, получив всего 63,3 миллиона долларов в 51 стране и общие заработки в сумме 110 миллионов долларов. Известно, что Disney рассчитывала по крайней мере 140 миллионов долларов по всему миру в течение этого исходного периода. Даже подобный результат оказался неоправданным для фильма, производство которого обошлось около 220 миллионов долларов, с учетом 100 миллионов долларов на маркетинг.



Фильм "Марвеллы" / Kinomania Film Distribution

На практике эти цифры свидетельствуют о почти безоговорочном поражении ленты в конкуренции с другими фильмами праздничного сезона, такими как "Баллада о певчих птицах и змеях", приквеле "Голодных игр", мультфильме Disney "Желание" и других.

Это беспрецедентное крушение кассовых сборов Marvel. Забастовки повредили маркетингу фильма, но это не то, что обусловило эти цифры,

– сказал Дэвид А. Гросс, руководитель компании Franchise Entertainment Research.

Фильмы Marvel, которые имели сборы менее 60 миллионов долларов

Всего лишь два из 33 фильмов Marvel имели сборы менее 60 миллионов долларов: "Невероятный Халк" (2008), собравший 55,4 миллиона долларов и "Человек-муравей" (2015) – 57,2 миллиона долларов.

В 2023 году две картины от Marvel поразили трехзначными кассовыми сборами в свой первый уикенд: "Человек-муравей и Оса: Квантомания" получил 106 миллионов долларов, а "Сторожевые галактики 3" собрали 118 миллионов долларов. Таким образом, результат фильмов от Marvel оказался вдвое ниже по сравнению с этими достижениями.

Режиссер Ниа ДаКоста представила фильм "Марвеллы" из Бри Ларсон, Тейоной Паррис и Иман Веллани в главных ролях как продолжение успешного блокбастера "Капитан Марвел" 2019 года. Однако новая лента не добилась дебютного успеха своего предшественника, заработавшего 153 миллиона долларов.

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