Касові збори – надзвичайно погані й роблять "Марвелів" найгіршим фільмом цього кіновсесвіту. Скільки збирає стрічка та які ще фільми Marvel мали такі погані відгуки – дізнайтесь в матеріалі.

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"Марвели" не виправдали очікувань у міжнародному прокаті

Фільм виявився провальним у касових зборах, здобувши лише 63,3 мільйона доларів у 51 країні та загальні заробітки в сумі 110 мільйонів доларів. Відомо, що Disney розраховувала на принаймні 140 мільйонів доларів по всьому світу протягом цього вихідного періоду. Навіть такий результат виявився невиправданим для фільму, виробництво якого обійшлося близько 220 мільйонів доларів, з урахуванням 100 мільйонів доларів на маркетинг.



Фільм "Марвели" / Kinomania Film Distribution

На практиці ці цифри свідчать про майже беззаперечну поразку стрічки в конкуренції з іншими фільмами святкового сезону, такими як "Балада про співочих птахів і змій", приквел "Голодних ігор", мультфільм Disney "Бажання" та іншими.

Це безпрецедентний крах касових зборів Marvel. Страйки зашкодили маркетингу фільму, але це не те, що зумовило ці цифри,

– сказав Девід А. Гросс, керівник компанії Franchise Entertainment Research.

Фільми Marvel, які мали збори менші за 60 мільйонів доларів

Всього лиш два з 33 фільмів Marvel мали збори менші за 60 мільйонів доларів: "Неймовірний Халк" (2008), який зібрав 55,4 мільйона доларів і "Людина-мураха" (2015) – 57,2 мільйона доларів.

У 2023 році дві картини від Marvel вразили тризначними касовими зборами у свій перший вікенд: "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" здобув 106 мільйонів доларів, а "Вартові галактики 3" зібрали 118 мільйонів доларів. Таким чином, результат фільмів від Marvel виявився вдвічі нижчим порівняно із цими досягненнями.

Режисерка Ніа ДаКоста представила фільм "Марвели" з Брі Ларсон, Тейоною Парріс та Іман Веллані у головних ролях як продовження успішного блокбастера "Капітан Марвел" 2019 року. Проте нова стрічка не досягла дебютного успіху свого попередника, який заробив 153 мільйони доларів.

"Марвели": дивіться онлайн трейлер фільму