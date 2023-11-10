Это самая короткая лента киновселенной – всего 1 час и 45 минут. Интересно, что интерес общественности к таким фильмам уменьшается, поэтому стоит ли просматривать "Марвелы" читайте в материале 24 Канала.

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"Марвелы": рецензия на фильм

Страна: США

Год: 2023

Жанр: фэнтези, боевик, приключения

Продолжительность: 1 год 45 мин

Студии производства: Marvel Studios

В ролях: Бри Ларсон, Иман Веллани, Тайона Паррис, Зейв Эштон и другие.

Кэрол Денверс уже нашла себя, победив тиранов Кри и отомстив Абсолютному Интеллекту. Но в результате непредвиденных последствий ей приходится взять на себя ответственность за дестабилизированную вселенную. Однажды Капитан Марвел вызывает обязанность к аномальной червоточине, связанной с Кри. Там силы Кэрол неожиданно соединяются с силами ее великой фанатки, Камалы Хан, известной как Миз Марвел, и племянницы Моники Рамбо, астронавтки космической станции Т.Е.С.А.К. Такое необычное трио должно объединиться и научиться работать сообща, чтобы спасти вселенную. Их будут называть Марвелы.

"Марвелы": смотрите онлайн трейлер фильма

Технически "Марвелы" является продолжением фильма "Капитан Марвел" 2019 года, действие которого разворачивается в 1990-х. Однако для полного понимания событий этого фильма рекомендуется посмотреть сериалы "Ванда Вижен" и "Миз Марвел".

В фильме взаимно переплетаются судьбы героинь каждой из этих творческих работ: Кэрол Денверс – Капитан Марвел (Бри Ларсон), Камалы Хан – Миз Марвел (Иман Веллани) и Моники Рамбо (Тейона Паррис). Из-за действий злодея Дар-Бен (Зейв Эштон) из народа Кри, они обмениваются местами в пространстве, используя свои суперспособности.



Фильм "Марвелы" / Kinomania Film Distribution

Денверс проводит время со своей кошкой Гусей на космическом корабле, пытаясь восстановить свою память после событий "Капитана Марвел". Хан, будучи дома, занимается рисованием комиксов и мечтает встретить своего идола, Капитана Марвел, тогда как Рамбо работает на космической станции вместе с Ником Фьюри. Тем временем Дар-Бен обнаруживает древний браслет, и из-за его действий в космосе возникают необычные аномалии. Чтобы раскрыть их причину, Фьюри высылает Денверса и Рамбо. Когда они прикасаются к этим аномалиям, их суперсилы переплетаются. Одновременно Дар-Бен стремится найти второй браслет и расправиться с Капитаном Марвел. И в этом состоит вся сущность загадочного сюжета фильма.

В предыдущих работах Marvel Studios были исследованы важные темы, такие как расизм, жестокое обращение с животными или гендерное равенство. Однако в этом случае студия решила воздержаться от более глубокого анализа и сосредоточиться на банальной теме противостояния добра и зла.

Фильм "Марвелы" не поражает интересной сюжетной линией и напоминает несколько последних лент киновселенной, кроме третьей части "Сторожевых галактики", отличающейся особым качеством.

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