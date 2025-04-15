Киноверсия спектакля МУР "Ты Романтика" ошеломила кассовыми сборами: какую сумму собрала лента

Официальная премьера фильма "МУР "Ты [Романтика] в кино" состоялась 10 апреля. До сих пор в кинотеатрах ленту посмотрели почти 15 000 человек.

Это первый украинский спектакль, который показали в кино. Сейчас стало известно, какую сумму уже удалось собрать ленте. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Forbes Ukraine.

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Фильм "МУР. Ты [Романтика] в кино" ошеломил кассовыми сборами: о какой сумме идет речь

Киноверсия спектакля МУР "Ты [Романтика]" собрала 2,6 млн грн в прокате за первый уикенд – удивительный результат для подобного проекта. Для сравнения, стартовый бокс-офис документального фильма о Назарии Яремчуке составил 1,8 млн грн.

Сейчас лента в топ 3 среди самых популярных фильмов в киночарте. Впереди только "Майнкрафт" и "Любитель".

"МУР. Ты [Романтика] в кино": смотрите онлайн трейлер фильма

Напомним, что фильм такого жанра совсем не развит у нас в стране. По словам Александра Хоменко, этот проект является шагом вперед, который позволит в будущем записывать спектакли Урывского и других украинских режиссеров в кино. Это позволит создать качественные записи, которые будут вдохновлять будущие поколения.

Если вы до сих пор не видели фильм "МУР. Ты [Романтика] в кино", вам точно стоит это исправлять.