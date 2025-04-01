Об этом рассказал Александр Хоменко – лидер проекта МУР в интервью для Кино 24. В материале узнаете, почему каждому стоит увидеть этот мюзикл.

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Почему каждый украинец должен увидеть мюзикл "Ты [Романтика] в кино"

Александр рассказал, что они сняли особый жанр киноверсии спектакля, которая демонстрирует ее в сценическом виде с акцентом на кинематографической динамике, используя крупные планы, изменения ракурсов, фокусируя внимание на деталях, усиливающих эмоциональное воздействие театральной игры. Он отметил, что монтаж добавляет новых ритмов, но сохраняет аутентичность и атмосферу живого выступления.

Когда был подростком, смотрел записанные спектакли французских театров, Бродвея и думал: "Как круто! Хоть я и не могу быть в зале вживую, потому что эти спектакли состоялись лет десять назад, но могу посмотреть их в записи, увидеть, какова тамошняя театральная культура". А у нас в стране такого нет,

– рассказал Хоменко.

Полное интервью с Александром Хоменко читайте на Кино 24.

Александр подчеркнул, что в стране еще не было исторического мюзикла, а этот проект является шагом вперед, который позволит в будущем записывать спектакли Урывского и других украинских режиссеров в кино. По его словам, это позволит создать качественные записи для будущих поколений.

Сюжет мюзикла проводит зрителей новостью о создании дома "Слово", репрессиями и путем Павла Тычины. События столетней давности переплетаются с современностью и войной против России. Главный посыл – история, к сожалению, циклическая,

– отметил лидер проекта МУР.

"Ты [Романтика] в кино": смотрите онлайн трейлер фильма

Хоменко также указал, что "Ты [Романтика] в кино" – это прецедент, который может повлиять на развитие театральной культуры в Украине, и призвал каждого украинца посмотреть этот фильм. Александр подчеркнул, что даже если люди не слышали о спектакле, покупка билета поможет показать другим театрам, что есть интерес к таким проектам.

Особенностью такого проекта также является то, что зритель сможет увидеть все глазами тех людей, которые этот спектакль создали. Это позволит почувствовать сполна все то, что пытаются донести создатели ленты.

Поэтому не пропустите долгожданную премьеру фильма "Ты [Романтика] в кино" уже 10 апреля на больших экранах в кинотеатре своего города.