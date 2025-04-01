Про це розповів Олександр Хоменко – лідер проєкту МУР в інтерв'ю для Кіно 24. У матеріалі дізнаєтесь, чому кожному варто побачити цей мюзикл.

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Чому кожен українець має побачити мюзикл "Ти [Романтика] в кіно"

Олександр розповів, що вони зняли особливий жанр кіноверсії вистави, яка демонструє її у сценічному вигляді з акцентом на кінематографічній динаміці, використовуючи крупні плани, зміни ракурсів, фокусуючи увагу на деталях, що підсилюють емоційний вплив театральної гри. Він зазначив, що монтаж додає нових ритмів, але зберігає автентичність і атмосферу живого виступу.

Коли був підлітком, дивився записані вистави французьких театрів, Бродвею і думав: "Як круто! Хоч я й не можу бути в залі наживо, бо ці вистави відбулися років десять тому, але можу подивитися їх у записі, побачити, якою є тамтешня театральна культура". А в нас в країні такого немає,

– розповів Хоменко.

Повне інтерв'ю з Олександром Хоменком читайте на Кіно 24.

Олександр підкреслив, що в країні ще не було історичного мюзиклу, а цей проєкт є кроком вперед, який дозволить у майбутньому записувати вистави Уривського та інших українських режисерів у кіно. За його словами, це дозволить створити якісні записи для майбутніх поколінь.

Сюжет мюзиклу проводить глядачів новиною про створення будинку "Слово", репресіями та шляхом Павла Тичини. Події сторічної давності переплітаються із сучасністю та війною проти Росії. Головний посил – історія, на жаль, циклічна,

– зазначив лідер проєкту МУР.

"Ти [Романтика] в кіно": дивіться онлайн трейлер фільму

Хоменко також вказав, що "Ти [Романтика] в кіно" – це прецедент, який може вплинути на розвиток театральної культури в Україні, і закликав кожного українця подивитися цей фільм. Олександр підкреслив, що навіть якщо люди не чули про виставу, купівля квитка допоможе показати іншим театрам, що є інтерес до таких проєктів.

Особливістю такого проєкту також є те, що глядач зможе побачити все очима тих людей, які цю виставу створили. Це дозволить відчути сповна усе те, що намагаються донести творці стрічки.

Тому не пропустіть довгоочікувану прем'єру фільму "Ти [Романтика] в кіно" уже 10 квітня на великих екранах у кінотеатрі свого міста.