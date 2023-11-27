Среди них: "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях", "Наполеон" и другие. Читайте, какие кассовые сборы ожидаемых ноябрьских премьер и какой фильм возглавляет этот список.

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Кассовые сборы самых ожидаемых ноябрьских фильмов

"Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях"

Премьера в Украине прошла 16 ноября. На этот момент кассовые сборы ленты насчитывают 98,3 миллиона долларов в США, а в общей сложности 154,6 миллиона долларов (с бюджетом 100 миллиона долларов).

Фильм "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях" – это увлекательный боевик и триллер, выступающий в качестве приквела к франшизе "Голодные игры", которая выходила на экраны в период с 2012 по 2015 год. Эта лента, как и предыдущие части, основывается на романе Сьюзен Коллинз.

Это рассказ о молодом Кориолане, последней надежде своего гордого клана Сноу, оказавшегося в пропасти после войны с Капитолием. Перед угрозой потери состояния и жизни, Сноу, известный когда-то своим величием, неохотно берет на себя роль наставника для Люси Грей Берд – трибьюта из бедного Дистрикта 12. Однако, когда Люси Грей завораживает аудиторию Панема, Сноу понимает, что можно изменить их судьбу.

"Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях": смотрите онлайн трейлер фильма

"Наполеон"

Премьера в Украине прошла 23 ноября. Кассовые сборы насчитывают 32,500,000 миллиона долларов в США и 78,800,000 миллиона долларов по всему миру (бюджет 130-200 миллиона долларов).

Оскароносный Хоакин Феникс сыграл роль культового французского правителя Наполеона Бонапарта. Это эпическое путешествие через тернистый путь Бонапарта к власти, его триумфальные подъемы и трагические падения, полностью раскрывающие жизнь создателя одной из величайших империй в мире.

"Наполеон": смотрите онлайн трейлер фильма

"Желание"

Фильм можно просмотреть в украинских кинотеатрах уже с 23 ноября 2023 года. Мультик собрал 31,700,000 миллиона долларов в США и 49,000,000 миллиона долларов во всем мире (с бюджетом 200 миллионов долларов)

Кинолента "Желание" – это очаровательная семейная комедия в жанре приключений от студии Disney, выпустившая мультфильм по случаю своего 100-летия. Как название, так и концепция этого нового проекта определены ключевой идеей, которую студия вкладывает в каждый свой анимационный фильм – каждое желание должно осуществиться.

"Желание": смотрите онлайн трейлер мультфильма

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"Тролли: Снова вместе"

Мультфильм стартовал на Украине 19 октября. Кассовые сборы насчитывают 64,4 миллиона долларов в США, а всего 145,8 миллиона долларов (с бюджетом 95 миллионов долларов).

Это следующая часть музыкального анимационного хита, покорившего большие экраны! В этой новой яркой истории ваших любимых героев ждут новые вызовы и волшебные приключения.

"Тролли: Снова вместе": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"День благодарения"

Фильм собрал 24,2 миллиона долларов в США и 29,1 миллиона долларов по всему миру (бюджет 15 миллионов долларов). После того как протест в Черную пятницу завершился трагедией, таинственный убийца, вдохновленный идеей Дня благодарения, совершает террор в Плимуте, в штате Массачусетс – том городе, где родилась традиция празднования этого праздника.

"День благодарения": смотрите онлайн трейлер фильма