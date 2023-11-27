5 самых кассовых премьер ноября: какой фильм занял первое место

В ноябре кинопублика получила широкий выбор новинок. Шедевры, которые влюбили в себя миллионы людей по всему миру и собрали сумасшедшие суммы.

Среди них: "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях", "Наполеон" и другие. Читайте, какие кассовые сборы ожидаемых ноябрьских премьер и какой фильм возглавляет этот список.

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Кассовые сборы самых ожидаемых ноябрьских фильмов

"Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях"

Премьера в Украине прошла 16 ноября. На этот момент кассовые сборы ленты насчитывают 98,3 миллиона долларов в США, а в общей сложности 154,6 миллиона долларов (с бюджетом 100 миллиона долларов).

Фильм "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях" – это увлекательный боевик и триллер, выступающий в качестве приквела к франшизе "Голодные игры", которая выходила на экраны в период с 2012 по 2015 год. Эта лента, как и предыдущие части, основывается на романе Сьюзен Коллинз.

Это рассказ о молодом Кориолане, последней надежде своего гордого клана Сноу, оказавшегося в пропасти после войны с Капитолием. Перед угрозой потери состояния и жизни, Сноу, известный когда-то своим величием, неохотно берет на себя роль наставника для Люси Грей Берд – трибьюта из бедного Дистрикта 12. Однако, когда Люси Грей завораживает аудиторию Панема, Сноу понимает, что можно изменить их судьбу.

"Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях": смотрите онлайн трейлер фильма

"Наполеон"

Премьера в Украине прошла 23 ноября. Кассовые сборы насчитывают 32,500,000 миллиона долларов в США и 78,800,000 миллиона долларов по всему миру (бюджет 130-200 миллиона долларов).

Оскароносный Хоакин Феникс сыграл роль культового французского правителя Наполеона Бонапарта. Это эпическое путешествие через тернистый путь Бонапарта к власти, его триумфальные подъемы и трагические падения, полностью раскрывающие жизнь создателя одной из величайших империй в мире.

"Наполеон": смотрите онлайн трейлер фильма

"Желание"

Фильм можно просмотреть в украинских кинотеатрах уже с 23 ноября 2023 года. Мультик собрал 31,700,000 миллиона долларов в США и 49,000,000 миллиона долларов во всем мире (с бюджетом 200 миллионов долларов)

Кинолента "Желание" – это очаровательная семейная комедия в жанре приключений от студии Disney, выпустившая мультфильм по случаю своего 100-летия. Как название, так и концепция этого нового проекта определены ключевой идеей, которую студия вкладывает в каждый свой анимационный фильм – каждое желание должно осуществиться.

"Желание": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Тролли: Снова вместе"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Мультфильм стартовал на Украине 19 октября. Кассовые сборы насчитывают 64,4 миллиона долларов в США, а всего 145,8 миллиона долларов (с бюджетом 95 миллионов долларов).

Это следующая часть музыкального анимационного хита, покорившего большие экраны! В этой новой яркой истории ваших любимых героев ждут новые вызовы и волшебные приключения.

"Тролли: Снова вместе": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"День благодарения"

Фильм собрал 24,2 миллиона долларов в США и 29,1 миллиона долларов по всему миру (бюджет 15 миллионов долларов). После того как протест в Черную пятницу завершился трагедией, таинственный убийца, вдохновленный идеей Дня благодарения, совершает террор в Плимуте, в штате Массачусетс – том городе, где родилась традиция празднования этого праздника.

"День благодарения": смотрите онлайн трейлер фильма