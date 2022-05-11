В картине говорится о Памфире, который, с безусловной любовью, возвращается в свою семью после длительного отсутствия. События фильма разворачиваются на западной Украине накануне традиционного карнавала Маланки. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

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По сюжету его сын устраивает поджог в молитвенном доме, а мужчина вынужден восстановить связь со своим неспокойным прошлым. Чтобы отплатить за вину сына, Памфир обращает на рискованный путь с необратимыми последствиями.

Роли в фильме исполнили Александр Яцентюк, Саломея Кириллова, Станислав Потяк, Мирослав Маковийчук, Елена Хохлаткина, Иван Шаран.



Международный постер "Памфира" / Фото пресс-службы

По мнению режиссера картины Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "существует две визитки фильма, первая – это постер, вторая – трейлер. И после их просмотра зритель принимает для себя решение смотреть это кино или нет".

Концепция нашего постера, на первый взгляд, проста – мы видим главного героя, а все, что позади как орнамент. На фоне – неразборчивые силуэты, но если внимательно присмотреться – это осмысленные изображения элементов или персонажей, которые вошли в картину. Для меня в постере важен момент этого взора,

– поделился Дмитрий.

Творческая команда долго искала плакатиста. Им стал "невероятно вдумчивый" Петр Грушински – художник, графический дизайнер, иллюстратор из Кракова. "Ему удалось уловить многие моменты, которые передают суть персонажей, картины в целом и закодировать определенный месседж, ведь процесс создания постера – это момент создания картины на основе другой картины", – прокомментировал работу режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

Петр Грушински рассказал, что был чрезвычайно поражен после просмотра картины. Он признался, что само произведение очень сложно как по сюжету, так и по форме.

Каждая деталь, каждая сцена в "Памфире" тщательно продуманы с точки зрения содержания, визуальных элементов, метафор и скрытых значений. После обсуждения с режиссером, мы пришли к выводу, что именно такой постер мы хотим создать – детализированный многими скрытыми мотивами, которые зритель находит при внимании в плакат и его метафорическую сущность,

– отметил Петр.

Режиссер предоставил Петру несколько эскизов, ставших очень удачным брифом: "Благодаря им я узнал, что для режиссера было самым главным изобразить в этом удивительном фильме".

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Автор постера дополнил, что фильм очень интересен, что можно создать еще не один постер к нему. Каждый из них будет еще больше раскрывать суть фильма с разных ракурсов.

Мы выбрали одну из концепций, которая уже на переднем плане представляет собой определенную метафору, а на заднем мы скрыли много важных для сюжета фильма элементов.

Творческая команда подчеркнула, что надеется на то, что постер понравится широкой аудитории – "сможет заинтриговать перед просмотром фильма и еще больше заинтересует после".