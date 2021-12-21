Netflix опубликовал тизер на своей странице в ютубе, а авторы сериала "Ведьмак" показали его в финальных кадрах второго сезона. Приквел будет называться "Ведьмак: Происхождение" (The Witcher: Blood Origin).

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Шоураннером проекта стал сценарист одного из эпизодов "Ведьмака" Деклан де Барра. Шоу будет иметь 6 серий.

О событиях за 1 200 лет до приключения Геральта из Ривии

Сериал расскажет историю, которая состоялась за 1 200 лет до событий в сериале "Ведьмак". Сюжет покажет забытую временем историю: последствия катаклизма Конъюнкции Сфер, которые соединили миры чудовищ, людей и эльфов. Все это привело к созданию ведьмаков. Авторы представят первый прототип ведьмака.

В мини-сериале сыграют такие актеры:

Лоуренс О’Фуаран ("Викинги", "Игра престолов"),

Софиа Браун ("Марчелла"),

Мишель Йео ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон") и другие.

Поклонники вселенной "Ведьмака" с нетерпением ждут новый сериал и так комментируют появление тизера: "Ого, круто, буду смотреть!", "Круто! 2 сезон бомба, жду расширения вселенной Ведьмака", "Вселенная "Ведьмака" растет".

"Ведьмак: Происхождение" 2022: смотрите тизер