Похоже на "За пределами кампуса": новый американский сериал, о котором гудит весь тикток

В последнее время в сети большую популярность приобрел американский сериал "За пределами кампуса". Многие зрители уже успели посмотреть все восемь серий.

И пока создатели работают над вторым сезоном, в тиктоке уже стал вирусным новый похожий сериал под названием "Каждый следующий год". В материале 24 Канала расскажем подробнее о сюжете, количестве серий, актерском составе и других фактах о сериале.

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"Каждый следующий год" – сериал, который набирает популярность в сети

Сериал "Каждый следующий год", подобно "За пределами кампуса", стал экранизацией. Он снят по роману канадской писательницы Карли Форчун, опубликованному в 2022 году.

Сериал вышел 10 июня 2026 года и уже успел понравиться многим зрителям. Лента насчитывает 10 эпизодов, поэтому ее просмотр не займет много времени, но позволит погрузиться в интересный сюжет.

Главные роли исполнили Сейди Совералл, Мэтт Корнетт, Майкл Брэдвей, Эбигейл Ковен, Аврора Перрино, Джозеф Чиу и Элиша Катберт.



Сериал "Каждый следующий год" / Кадр из сериала

О чем сюжет сериала?

В центре истории – Перси Фрейзер и Сэм Флорек. Они проводят лето в курортном городке Беррис-Бэй, где семья Перси каждый год арендует дом у озера.

Именно там Перси и соседский парень Сэм становятся близкими друзьями, а впоследствии влюбляются друг в друга. Однако это приводит к роковой ошибке: Перси изменяет Сэму с его старшим братом, что разрушает не только их отношения, но и семейные узы.

"Каждый следующий год": смотрите онлайн трейлер сериала

После этого они не общаются в течение десяти лет. Все меняется, когда Перси вынуждена вернуться в городок после трагической новости – умирает мать Сема, которая была для нее второй матерью.

Перси не может не приехать, и теперь им придется снова столкнуться с прошлым, старыми ранами и собственными чувствами.