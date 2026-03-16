Его обожают в Украине и мире: какой фильм Netflix торжествовал на Оскаре-2026

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония награждения премии Оскар. Сразу две награды на Оскаре-2026 получил американский анимационный музыкальный фильм "Кейпоп-охотницы на демонов".

Эта лента стала настоящим хитом среди зрителей. "Кейпоп-охотницы на демонов" обогнали популярный сериал "Игра в кальмара" и уже собрали более 325 миллионов просмотров на Netflix, передает 24 Канал.

Тоже интересно Триумф "хорошего русского" в Голливуде: со сцены Оскара прозвучала русская речь

На Оскаре-2026 "Кейпоп-охотницы на демонов" получил награду как "Лучший анимационный полнометражный фильм" и за "Лучшую оригинальную песню" – композицию Golden.

"Кейпоп-охотницы на демонов": смотрите трейлер онлайн

Заметим, что только в 2026 году, по данным портала FlixPatrol, "Кейпоп-охотницы на демонов" 73 дня был в топ-10 на Netflix.

О чем фильм "Кейпоп-охотницы на демонов"?