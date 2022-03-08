Кейт Бланшетт поддержала Украину, а ее визажистка выложила в инстаграмме жесткий арт с Путиным

Голливудская актриса Кейт Бланшетт записала видео-обращение с призывом поддержать пожертвования для украинского населения, пострадавшего от войны России против Украины. Видео выложила ее визажистка Мерри Гринвилл, также выложившая жесткий арт, где художник высмеял "миротворческую миссию" Путина.

Кейт Бланшетт, как и известная Анджелина Джоли, является послом доброй воли ООН по делам беженцев с 2016 года. Поэтому голливудская звезда не осталась в стороне от российской военной агрессии в Украине, а призвала весь мир помочь украинским переселенцам и беженцам, вынужденным покинуть территории Украины.

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Видео записали вместе с фондом Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). На видео Кейт говорит, что каждый должен приобщиться и сделать вклад в спасение украинских жизней, пострадавших от войны.

Конечно, хорошо, что уже сотни тысяч людей в безопасности. Однако миллионы еще находятся под угрозой,

– отметила актриса.

В конце своего обращения Кейт Бланшетт обратилась с просьбой пожертвовать средства в фонд, чтобы он смог помогать украинским гражданам, вынужденно переселившимся за границу или нуждающимся в гуманитарной помощи в Украине.

Видео-обращение обнародовала визажистка Кейт Бланшетт – Мэри Гринвелл. В своих сообщениях она также неоднократно выражала поддержку украинскому народу. В частности, неделю назад обнародовала жесткий арт художницы Сюзанны Константин, где изображен Путин и голубь "мира", летящий над его головой и "обозначающий" российского диктатора в лоб.

Наши мысли и поддержка с Украиной, и молимся за прекращение этого безумия, которое на нас обрушили,

– написала Мэри.



Пост Мэри Гринвелл / Фото из инстаграммы Мэри Гринвелл