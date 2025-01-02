Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Guardian. Пока в Украине продолжается кровопролитная война, вызванная российской агрессией, мир продолжает забывать о реальности.

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Кейт Бланшетт сыграет в спектакле по пьесе русского писателя Чехова: подробности

Пьесу Чехова "Чайка" адаптируют британский драматург Данкан Макмиллан и немецкий режиссер Томас Остермайер. Постановка состоится в Лондоне в театре Барбикан, и она будет длиться с 26 февраля по 5 апреля 2025 года.

Большой неожиданностью для зрителей стало участие знаменитой голливудской актрисы Кейт Бланшетт, которая сыграет одну из главных ролей – Ирину Аркадину. Кроме нее, в пьесе появятся и другие звезды: Коди Смит-Макфи, Том Берк и Эмма Коррин (звезда сериала "Корона").

Еще недавно Кейт Бланшетт стала исполнительным продюсером и озвучила документальную ленту "Ukraine: Life Under Attack" ("Украина: жизнь под ударом"), которая освещает события полномасштабного вторжения России в Украину и его последствия для мирных жителей, в частности в Харькове. Этот проект получил положительные отзывы за смелое и правдивое освещение ужасов войны и предоставил голос тем, кто оказался на линии огня.

Однако теперь Кейт Бланшетт вызвала волну возмущения среди сознательных граждан. Для многих людей, особенно в Украине, участие Бланшетт в этом спектакле неприемлемо в нынешних реалиях. Учитывая ее предыдущее активное участие в поддержке Украины через документальные проекты, это решение выглядит крайне противоречиво.

Стоит отметить, что в мире искусства нельзя избегать реальности. В Украине продолжается кровопролитная война, вызванная российской агрессией, и все больше становится очевидным, что культура и политика тесно переплетаются. Искусство всегда было и остается зеркалом того, что происходит на самом деле, и сегодня этот вопрос крайне важен, однако мир, к сожалению, начинает забывать.