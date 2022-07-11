Актриса Кейт Мара пережила сложную первую беременность, ведь в третьем триместре у нее развилось заболевание печени – холестаз. А дочь пришлось рожать через кесарево сечение. Впоследствии женщина рассказала, что до беременности был еще один выкидыш.

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Однако через два месяца после родов Кейт Мара вышла на работу и приступила к работе над минисериалом "Учитель". Сейчас женщина снова отдыхает, ведь ожидает второго ребенка.

"На этом фото нас трое", – лаконично подписала снимок Кейт, где вместе шагает в вечерних образах со своим мужем Джейми, который младше ее на 3 года.



Кейт Мара с мужем Джейми ожидают третьего ребенка / Фото из инстаграмма женщины

Звездные коллеги в комментариях уже поздравляют пару с предстоящим пополнением и желают легкой беременности 39-летней женщине.

Личная жизнь пара

Кейт и Джейми поженились в 2017 году, их отношения начались в 2015 году. Супруги уже воспитывают 3-летнюю дочь, а также у Белла есть 8-летний сын Джек от бывшей возлюбленной Эван Рейчел Вуд. Что интересно, ранее Кейт рассказывала, что происходит из большой семьи: ее отец является одним из 11 детей, она имеет 22 тетки и дяди и 40 двоюродных братьев.