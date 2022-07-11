Акторка Кейт Мара пережила складну першу вагітність, адже у третьому триместрі у неї розвинулося захворювання печінки – холестаз. А донечку довелось народжувати через кесарів розтин. Згодом жінка розповіла, що до вагітності мала ще один викидень.

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Проте через два місяці після пологів Кейт Мара вийшла на роботу і почала працювати над мінісеріалом "Учитель". Зараз жінка знову відпочиває, адже очікує на другу дитину.

"На цьому фото нас троє", – лаконічно підписала знімок Кейт, де разом крокує у вечірніх образах зі своїм чоловіком Джеймі, який молодший від неї на 3 роки.



Кейт Мара з чоловіком Джеймі очікують на третю дитину / Фото з інстаграму жінки

Зіркові колеги у коментарях вже вітають пару з майбутнім поповненням та бажають легкої вагітності 39-річній жінці.

Особисте життя пари

Зазначимо, що Кейт та Джеймі одружились у 2017 році, їхні стосунки розпочались у 2015 році. Подружжя вже виховує 3-річну доньку, а також у Белла є 8-річний син Джек від колишньої коханої Еван Рейчел Вуд. Що цікаво, раніше Кейт розповідала, що походить з великої родини: її батько є одним з 11 дітей, вона має 22 тітки та дядька та 40 двоюрідних братів.