Об этих сериалах королевская чета упоминала во время встреч с подданными или в общении с прессой. Оказывается, Кейт Миддлтон и принц Уильям являются фанатами детективов и фэнтези.

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"Убивая Еву" (2007)

Драматический триллер рассказывает о противостоянии хладнокровной убийцы Вилланель и сотрудницы британской разведки Евы Поластри. Две женщины талантливые и сообразительные, но каждая из них стремится выйти победительницей в гонке. Кроме того, их вражда со временем превращается в настоящее притяжение.

"Убивая Еву": смотрите трейлер онлайн

"Костюмы" или "Форс-мажоры" (2011)

Неудивительно, что королевская чета заинтересовалась этим сериалом, ведь в нем одну из главных ролей сыграла Меган Маркл. Драматическая и приключенческая комедия показывает историю команды юристов, которые готовы на все ради достижения цели.

Лента умело сочетает жизнь и проблемы персонажей с их не менее интересными юридическими делами. В центре сюжета – талантливый Майк Росс, который присоединяется к команде лучших юристов. Теперь среди его забот – конкуренция, романтика и решения дел.

"Форс-мажоры": смотрите трейлер онлайн

"Игра престолов" (2011)

Один из самых популярных сериалов стал одним из фаворитов принца и принцессы Уэльских. Невероятное фэнтези рассказывает о событиях, происходящих на вымышленном континенте Вестерос. Этот мир преследуют политические интриги, гражданская война и наступление Короля Ночи.

Железный трон Семи королевств хочет захватить чуть ли не каждый, но королева Серсея Ланнистер борется за сохранение власти в своих руках до последнего. Из-за этого она приобретает многих врагов. Вдруг домой возвращается принцесса Дейнерис Таргариен. И не одна: а с армией, драконами и желанием мести. Что ждет Вестерос, когда наступит зима?

"Игра престолов": смотрите трейлер онлайн

Если вы – фанат королевской семьи, и до сих пор не видели один из этих сериалов, обязательно посмотрите. Ведь в этом списке высокорейтинговые и популярные ленты.