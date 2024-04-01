В апреле зрителей ждут захватывающие истории, талантливые актеры и поразительные спецэффекты. В материале Кино 24 узнайте о самых ожидаемых сериалах, которые обязательно заинтересуют широкую аудиторию и не оставят равнодушными даже самых требовательных зрителей.

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"Преступники"

Дата премьеры: 4 апреля

Раньше Чарли умело открывал сейфы, но теперь он ведет спокойную жизнь в Берлине. Однако его прошлое настигает главного героя – приходится украсть монету, за которой охотится мафия всей Европы. Чтобы достичь своей цели, Чарли решает объединиться с гангстером-неудачником для последнего громкого ограбления.

"Преступники": смотрите онлайн трейлер сериала

"Рипли"

Дата премьеры: 4 апреля

Мошенник занимается уникальным заданием в Италии и оказывается в элитном мире роскоши. Том Рипли получает важное задание: убедить сына состоятельного американца вернуться домой из Европы. Поэтому он встречается с Дики Гринлифом и временно приобретает его доверие. Однако, чтобы достичь желаемого жизни, ему придется создать настоящую паутину лжи.

В ролях: Эндрю Скотт, Джонни Флинн и Дакота Фэннинг.

"Рипли": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Школа разбитых сердец", 2 сезон

Дата премьеры: 11 апреля

В Hartley High возникла настоящая суета: кто-то разместил провокационную карту отношений между учениками школы. Теперь им придется посещать специальный курс сексуального образования. Карту создала Амери, которая становится изгоем школы и испытывает неприятные последствия. Даже подруга главной героини отказывается общаться с ней. Удастся ли девушке восстановить свою репутацию?

"Школа разбитых сердец": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мертвые парни-детективы"

Дата премьеры: 25 апреля

Чарльз и Эдвин решили, что они не будут приобщаться к потусторонней жизни. Вместо этого они останутся на Земле и будут расследовать преступления, связанные со сверхъестественными силами. Их приключения разворачиваются в современном Лондоне и касаются тем жизни, смерти и неизвестного.

"Мертвые парни-детективы": смотрите онлайн трейлер сериала

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