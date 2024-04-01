У квітні глядачів чекають захопливі історії, талановиті актори та разючі спецефекти. У матеріалі Кіно 24 дізнайтеся про найбільш очікувані серіали, які обов'язково зацікавлять широку аудиторію і не залишать байдужими навіть найвибагливіших глядачів.

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"Злочинці"

Дата прем'єри: 4 квітня

Раніше Чарлі вміло відкривав сейфи, але тепер він веде спокійне життя в Берліні. Однак його минуле настигає головного героя – доводиться вкрасти монету, за якою полює мафія всієї Європи. Щоб досягти своєї мети, Чарлі вирішує об'єднатися з гангстером-невдахою для останнього гучного пограбування.

"Злочинці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ріплі"

Дата прем'єри: 4 квітня

Шахрай займається унікальним завданням в Італії та опиняється в елітному світі розкоші. Том Ріплі отримує важливе завдання: переконати сина заможного американця повернутися додому з Європи. Тому він зустрічається з Дікі Грінліфом та тимчасово здобуває його довіру. Проте, щоб досягти бажаного життя, йому доведеться створити справжнє павутиння брехні.

У ролях: Ендрю Скотт, Джонні Флінн та Дакота Феннінг.

"Ріплі": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Школа розбитих сердець", 2 сезон

Дата прем'єри: 11 квітня

У Hartley High виникла справжня суєта: хтось розмістив провокаційну карту стосунків між учнями школи. Тепер їм доведеться відвідувати спеціальний курс сексуальної освіти. Карту створила Амері, яка стає ізгоєм школи й зазнає неприємних наслідків. Навіть подруга головної героїні відмовляється спілкуватися з нею. Чи вдасться дівчині відновити свою репутацію?

"Школа розбитих сердець": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мертві хлопці-детективи"

Дата прем'єри: 25 квітня

Чарльз та Едвін вирішили, що вони не будуть долучатися до потойбічного життя. Замість цього вони залишаться на Землі та будуть розслідувати злочини, пов'язані з надприродними силами. Їхні пригоди розгортаються в сучасному Лондоні та торкаються тем життя, смерті й невідомого.

"Мертві хлопці-детективи": дивіться онлайн трейлер серіалу

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