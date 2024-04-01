Про ці серіали королівське подружжя згадувало під час зустрічей з підданими чи у спілкуванні з пресою. Виявляється, Кейт Міддлтон та принц Вільям є фанатами детективів і фентезі.

Зверніть увагу 4 довгоочікувані серіали, які вийдуть на Netflix у квітні: дати прем'єри

"Вбиваючи Єву" (2007)

Драматичний трилер розповідає про протистояння холоднокровної убивиці Вілланель та співробітниці британської розвідки Єви Поластрі. Двоє жінок талановиті та кмітливі, але кожна з них прагне вийти переможницею у перегонах. Крім того, їхня ворожнеча з часом перетворюється на справжнє тяжіння.

"Вбиваючи Єву": дивіться трейлер онлайн

"Костюми" або "Форс-мажори" (2011)

Не дивно, що королівське подружжя зацікавилось цим серіалом, адже у ньому одну з головних ролей зіграла Меган Маркл. Драматична і пригодницька комедія показує історію команди юристів, які готові на все задля досягнення мети.

Стрічка вміло поєднує життя і проблеми персонажів з їхніми не менш цікавими юридичними справами. У центрі сюжету – талановитий Майк Росс, який долучається до команди найкращих юристів. Тепер серед його турбот – конкуренція, романтика та вирішення справ.

"Форс-мажори": дивіться трейлер онлайн

"Гра престолів" (2011)

Один з найпопулярніших серіалів став одним із фаворитів принца й принцеси Уельських. Неймовірне фентезі розповідає про події, що відбуваються на вигаданому континенті Вестерос. Цей світ переслідують політичні інтриги, громадянська війна та наступ Короля Ночі.

Залізний трон Семи королівств хоче захопити мало не кожен, але королева Серсея Ланістер бореться за збереження влади у своїх руках до останнього. Через це вона набуває багатьох ворогів. Раптом додому повертається принцеса Дейнеріс Таргарієн. І не сама: а з армією, драконами та бажанням помсти. Що чекає Вестерос, коли настане зима?

"Гра престолів": дивіться трейлер онлайн

Якщо ви – фанат королівської родини, і досі не бачили один з цих серіалів, обов'язково перегляньте. Адже у цьому списку високорейтингові та популярні стрічки.