С Кейт Уинслет: HBO снимет сериал о вымышленном авторитарном государстве в Восточной Европе

HBO запускает новый сериал "Дворец" (The Palace) о воображаемой авторитарной стране в Восточной Европе. Премьера проекта намечена на 2024 год.

"Дворец" – сатирический минисериал, который расскажет об одном году в жизни главы вымышленного государства, где авторитарный режим терпит крах. Автором проекта выступил сценарист "Наследников" Уилл Трейси.

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HBO запускает новый сериал "Дворец" с Кейт Уинстлет

Режиссерами сериала стали Стивен Фрирз, а также Джессика Хоббс, работавшая над созданием "Короны".

Главную роль исполнит Кейт Уинслет. Актриса изобразит сдержанного канцлера, мечтающего о новой Европе. В ролике HBO можно увидеть, как глава государства, персонаж Винслет, ведет переговоры за огромным столом с официальными лицами США.

Кроме Винслет, в проекте снимутся Андреа Райзборо, Хью Грант, Марта Плимптон и многие другие.

"Дворец": смотрите тизер

Напомним, HBO начал фильмирование 2 сезона "Дома Дракона". Съемки продолжаются в Великобритании и Испании.