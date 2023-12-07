Родня знаменитого актера приступила к сбору средств для того, чтобы покрыть значительные медицинские расходы. Читайте о том, что известно о болезни звезды и какая сверхсложная операция ожидает Кена Гадсона Кэмпбелла.

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Кен Гадсон Кэмпбелл борется с раком

В конце октября этого года врачи обнаружили онкологию у актера. Во время медицинского обследования они обнаружили разросшуюся до зубов опухоль в его рту.

Сегодня, 7 декабря, он переживет 10-часовую операцию, во время которой планируется удаление большого числа челюстной кости, лимфатических узлов и часть кости ноги.

Также врачи готовят план восстановления новой челюсти для пациента, используя кость его ноги, а также установку и проведение лучевой терапии. Восстановление будет длиться около полугода, после чего будут рассматриваться дополнения лечения химиотерапией.

Семья актера открыла сбор на благотворительной платформе

В январе 2022 года, после пандемии Covid-19, Кен Гадсон Кэмпбелл потерял медицинское страхование SAG-AFTRA, которым пользовался на протяжении всей своей карьеры. После этого он сменил страховую компанию и теперь нуждается в финансовой помощи для покрытия стоимостного лечения и последующей реабилитации. Поэтому его семья приступила к сбору средств. Пожертвования для Кена уже составляют 60 тысяч долларов.

Кен Гадсон Кэмпбелл в фильме "Сам дома"

В любимом рождественском фильме 1990 года с Маколеем Калкином актер исполнил роль смешного Санты. В известной сцене к нему обращается Кевин МакАлистер с просьбой вернуть его семью.

Кроме того, этот актер появился в фильмах "День сурка" и "Армагеддон".