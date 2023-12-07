Рідня знаменитого актора розпочала збір коштів для того, щоб покрити значні медичні витрати. Читайте про те, що відомо про хворобу зірки та яка надскладна операція очікує Кена Гадсона Кемпбелла.

Дивіться також З азартом до пригод: 4 фільми про тих, хто не боїться ризикувати

Кен Гадсон Кемпбелл бореться з раком

В кінці жовтня цього року лікарі виявили онкологію в актора. Під час медичного обстеження вони виявили пухлину в його роті, яка розрослася до зубів.

Сьогодні, 7 грудня, він переживе 10-годинну операцію, під час якої планується видалення значної частини щелепної кістки, лімфатичних вузлів та частину кістки ноги.

Також, лікарі готують план відновлення нової щелепи для пацієнта, використовуючи кістку його ноги, а також встановлення та проведення променевої терапії. Відновлення триватиме приблизно пів року, після чого розглядатимуть доповнення лікування хімієтерапією.

Родина актора відкрила збір на благодійній платформі

У січні 2022 року, після пандемії Covid-19, Кен Гадсон Кемпбелл втратив медичне страхування SAG-AFTRA, яким користувався протягом всієї своєї кар'єри. Після цього він змінив страхову компанію і тепер потребує фінансової допомоги для покриття вартісного лікування та подальшої реабілітації. Тому його родина розпочала збір коштів. Пожертви для Кена вже становлять 60 тисяч доларів.

Кен Гадсон Кемпбелл у фільмі "Сам удома"

В улюбленому різдвяному фільмі 1990 року із Маколеєм Калкіном, актор виконав роль смішного Санти. У відомій сцені саме до нього звертається Кевін МакАлістер із проханням повернути його родину.

Крім того, цей актор з'явився у фільмах "День бабака" та "Армагеддон".