Кевин Бэкон – голливудский актер, который сегодня, 8 июля, отмечает день рождения. Ему исполнилось 68 лет. Эта знаменитость имеет особое значение для украинского общества, ведь после начала полномасштабной войны он начал помогать нашей стране.

Например, он вместе со своим братом выступил в Вашингтоне, чтобы собрать деньги для Украины. Отметим, что мероприятие было организовано эмигрантами из России – совладельцами "Дачи" Дмитрием Чекалдиным и Ильей Альтером. В день рождения актера 24 Канал вспомнит лучшие фильмы, в которых он снимался.

Фильмография Кевина Бейкона

"Таинственная река", 2003

Рейтинг IMDb: 7,9

Криминальная драма рассказывает о трех друзьях из Бостона, чью дружбу разрушила тяжелая травма одного из парней. Спустя много лет они вновь встречаются из-за убийства. 19-летнюю Кэти, дочь главного героя, находят убитой. Главные подозрения падают на Дэйва, который в ту ночь вернулся домой поздно и весь в крови.

"Таинственная река": смотрите онлайн трейлер фильма

"Невидимка", 2000

Рейтинг IMDb: 5,9

По сюжету, амбициозный ученый Себастьян Кейн руководит секретной лабораторией. Его команде удается разработать сыворотку невидимости и успешно вернуть в нормальное состояние подопытную гориллу. Одержимый успехом Кейн решает испытать препарат на себе. Эксперимент проходит удачно, но ученые сталкиваются с проблемой: побочные эффекты сыворотки необратимы.

"Невидимка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Аполлон-13", 1995

Рейтинг IMDb: 7,7

11 апреля 1970 года космический корабль отправляется в космос. В состав экипажа вошли командир Джим Ловелл, пилот командного модуля Джек Суайгерт и пилот лунного модуля Фред Хейз. Взрыв кислородного баллона в 320 000 км от Земли превращает высадку на Луну в отчаянную борьбу за выживание. Экипаж и центр управления на Земле должны проявить изобретательность, чтобы вернуть астронавтов домой.

"Аполлон-13": смотрите онлайн трейлер фильма

Другие фильмы и сериалы с Кевином Бэйконом:

"Все, что в твоих силах";

"Полицейская тачка";

"Последний путь";

"Охотник за головами";

"Коматозники";

"Город на холме";

"День патриота";

"Последователи" и другие.

Ранее мы рассказывали о голливудских актерах, которые переехали жить в США и построили успешную карьеру.