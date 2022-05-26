Звезда сериала "Карточный дом" снова предстанет перед судом. 62-летний актер обвиняется в сексуальных преступлениях в период с 2005 по 2013 год в Лондоне и Глостершире. Кевин Спейси все отрицает.

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"Ему также было предъявлено обвинение в принуждении человека к сексуальным действиям с проникновением без его согласия. Обвинения обнародовали после ряда улик, собранных столичной полицией в ходе расследования", – говорится в заявлении Розмари Эйнсли, главы специального отдела по расследованию преступлений.

В отделе также добавили, что не могут подтвердить или опровергнуть необходимость экстрадиции Спейси в Великобританию.

Инциденты с мужчинами якобы случились:

– у одного мужчины в 2005 году, он утверждает, что подвергся сексуальному насилию;

– второй утверждает, что в 2008 году вынужден вступить в половой акт против своей воли, этот и предыдущий случай якобы произошли в Лондоне;

– третий мужчина заявил, что подвергся сексуальному насилию в Глостершире в 2013 году.

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