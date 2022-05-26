Звезда сериала "Карточный дом" снова предстанет перед судом. 62-летний актер обвиняется в сексуальных преступлениях в период с 2005 по 2013 год в Лондоне и Глостершире. Кевин Спейси все отрицает.
Читайте также Принц Эндрю выпутался из секс-скандала: какую сумму он заплатит американцы, что с ним судилась
"Ему также было предъявлено обвинение в принуждении человека к сексуальным действиям с проникновением без его согласия. Обвинения обнародовали после ряда улик, собранных столичной полицией в ходе расследования", – говорится в заявлении Розмари Эйнсли, главы специального отдела по расследованию преступлений.
В отделе также добавили, что не могут подтвердить или опровергнуть необходимость экстрадиции Спейси в Великобританию.
Инциденты с мужчинами якобы случились:
– у одного мужчины в 2005 году, он утверждает, что подвергся сексуальному насилию;
– второй утверждает, что в 2008 году вынужден вступить в половой акт против своей воли, этот и предыдущий случай якобы произошли в Лондоне;
– третий мужчина заявил, что подвергся сексуальному насилию в Глостершире в 2013 году.
Спейси вернулся в кино после секс-скандала
- Отметим, что только недавно Кевин Спейси вернулся в кино после четырех лет судебных проволочек с обвинениями мужчин и женщин в притязаниях. Недавно Спейси снялся в будущем фильме "Peter Five Eight", трейлер которого был представлен на Каннском кинофестивале на прошлой неделе.
- Он также должен сыграть главную роль в фильме "Человек, который нарисовал Бога". Спейси наиболее известен такими фильмами, как "Красота по-американски", "Обычные подозреваемые" и "Se7en", а также ролью Фрэнка Андервуда в "Карточном доме".
- Впервые его обвинили в секс-скандале в конце 2017 года. Тогда же первой "мишенью" стал скандальный Гарви Вайнштейн , отбывающий наказание в тюрьме Нью-Йорка. Под прицел также попали десятки мужчин, в том числе Кевин Спейси, Джеймс Франко, Луи Си Кей, Эд Вествик и другие.