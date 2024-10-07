Соревнования состоялись 5 октября, этот момент стал знаковым для поклонников актера, известного своими ролями в таких фильмах, как "Матрица" и "Джон Уик". Издание The Guardian поделилось подробностями.

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Киану Ривз впервые принял участие в профессиональных автогонках

Киану Ривз окунулся в мир автоспорта, выступив на легендарной трассе Indianapolis Motor Speedway в Индианаполисе, штат Индиана. 60-летний актер квалифицировался на гонку, заняв 31-е место среди 35 участников.

За рулем автомобиля Toyota GR86 под номером 92, Ривз привлекал внимание не только своим именем, нанесенным на машину, но и флагом Канады и аббревиатурой BRZRKR, которая является отсылкой к комиксу, созданного на основе его идеи.

Киану Ривз дебютировал в гонках: смотрите видео онлайн

Во время гонки Ривзу удалось подняться до 21-й позиции, демонстрируя хорошую динамику. Однако, на 45-й минуте соревнования, его автомобиль вылетел с трассы и оказался на траве. Этот момент зафиксировали организаторы гонки и впоследствии показали в видео, которое появилось на YouTube. К счастью, актер не получил повреждений и сумел вернуться на трассу, финишировав 25-м.

Впереди Киану ждут еще одни гонки, которые запланированы на 6 октября, и поклонники с нетерпением ожидают увидеть, как он покажет себя в следующем этапе соревнований.