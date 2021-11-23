Киану Ривз и Керри-Энн Мосс появились на ярких персонажных постерах "Матрица: Воскресение"
Источник:твитер The Matrix Resurrections
На официальном твитер-аккаунте "матрицы" появились восемь персональных постеров с изображениями главных героев. Кроме Нео и Тринити на постеры попали Морфеус и другие персонажи команды. Премьера в кинотеатрах состоится 22 декабря 2021 года.
Основой сюжета четвертого фильма "Матрица" стало продолжение линии противостояния главных героев предыдущих фильмов с миром компьютерной матрицы, которая установила контроль над планетой. "Матрица: Перезагрузка" на протяжении 13 лет оставалась самым кассовым фильмом с рейтингом R: ее смогли обойти только "Джокер" и две части "Дэдпула".
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Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс снова сыграли свои роли Нео и Тринити. Также в фильме сыграли такие актеры:
- Ягья Абдул-Матин II;
- Приянка Чопра;
- Джонатан Грофф;
- Нил Патрик Харрис;
- Джессика Хенвик;
- Кристина Риччи;
- Тельма Хопкинс;
- Эрендира Ибарра;
- Тоби Онвумере;
- Макс Римельт;
- Брайан Дж. Смит;
- Пинкетт Смит.
Киану Ривз на персональном постере "Матрица: Воскресение" / Фото из твитера фильма
Ягья Абдул-Матин II на персональном постере "Матрица: Воскресение" / Фото из твитера фильма
Керри-Энн Мосс на персональном постере "Матрица: Воскресение" / Фото из твитера фильма
Джессика Хенвик на персональном постере "Матрица: Воскресение" / Фото из твитера фильма
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О чем рассказывает "Матрица 4"
В центре сюжета, как и в предыдущих частях, – противостояние главных героев в компьютерной программе "Матрица", которая контролирует Землю.
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Что такое "Матрица"
Серия фильмов "Матрица" – научная фантастика, снятая в жанре киберпанк. По состоянию на декабрь 2019 года франшиза вмещает в себе трилогию художественных фильмов, которая началась с "Матрицы" (1999 год) и продолжилась частями "Матрица: Перезагрузка" (2003 год) и "Матрица: Революция" (2003 год). Сценарии к трем фильмам, а также режиссерскую работу выполнили братья Эндрю и Ларри Вачовски, а продюсером картин выступил Джоэл Силвер.