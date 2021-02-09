Голливудский актер Киану Ривз после фантастических боевиков имеет возможность присоединиться к киновселенной Marvel. Кинозвезде предлагают роль злодея Сергея Кравинова, однако пока он не спешит подписывать контракт на съемки.

Киностудия Sony Pictures совместно с Marvel уже работают над созданием нового фильма "Крейвен". По неофициальным данным, на роль злодея Сергея Николаевича Кравинова приглашают Киану Ривза. Голливудский актер хорошо известен по боевикам "Джон Вик", "Матрица" или "Скорость", поэтому он может идеально сыграть в супергеройском экшене.

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Мы ведем с ним переговоры почти всегда, когда разрабатываем новый фильм. Мы общаемся с Киану Ривзом... Я не знаю, присоединится ли он когда-нибудь к Marvel, но мы очень хотим найти правильный способ сделать это,

– прокомментировал президент Marvel Studios Кевин Фейге.

Известно, что проект "Крейвен" станет спин-оффом к серии фильмов "Человек-паук". Экранизирует его режиссер Джей Си Чендор. Вероятно, фильм будет отдельным проектом по примеру "Логана", поэтому зрителям не стоит ожидать появления кого-то из Мстителей в этой ленте.

Отметим, что такие супергеройские проекты пользуются немалой популярностью, несмотря на то, что главным героем является знаменитый злодей. К примеру, "Джокер" получил премию Оскар и любовь публики, а "Веном" имел десятки престижных номинаций.

Что известно о Крейвене

Сергей Кравинов или Крейвен – это один из самых могущественных противников Человека-паука. В комиксах отмечается, что он рос в семье русского аристократа. Детство парня было непростым, ведь у отца была алкогольная зависимость и он бил его. Единственным примером для подражания был брат Крейвена – Дмитрий, злодей по прозвищу Хамелеон. Поэтому и неудивительно, почему мужчина искал способы получить суперсилы и стать лучшим охотником в мире.

У Крейвена было немало сверхспособностей. В частности, этот персонаж был чрезвычайно сильным, быстрым, выносливым, гибким и имел развитые рефлексы. Получить суперсилы Крейвену помогли микстуры, сваренные из трав, растущих в джунглях Африки.

С Человеком-пауком Крейвен познакомился не случайно. Именно этот супергерой помог заточить его брата Дмитрия. Желая мести, Хамелеон попросил родственника приехать в США, чтобы выследить и устроить расправу Человеку-пауку. Поскольку Крейвен – отличный охотник, супергероя Marvel ждал ожесточенный поединок.



Крейвен и Человек-паук / Фото The Illuminerdi