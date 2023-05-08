Киану Ривз впервые женится: кто стал избранницей 58-летнего Джона Вика
Источник:RadarOnline
Канадский актер Киану Ривз, звезда фильмов "Джон Вик", планирует жениться. Это будет первый брак звезды. Когда состоится свадьба и что известно о любимой Киане Ривзе – читайте дальше.
Избранницей актера стала американская художница Александра Грант. Известно, что ранее актер имел серьезные отношения с актрисой Дженнифер Сайм, погибшей в автокатастрофе в апреле 2001 года.
Смотрите также "Что у нее с лицом": 61-летняя Мег Райан испугала фанов своим видом во время публичного выхода
Киану Ривз впервые женится
Женитьба должна состояться летом этого года. Пара хочет сделать праздник максимально конфиденциальным, чтобы не привлекать внимание общественности.
Они хотят сохранить все тайно, за исключением членов семьи и нескольких близких друзей,
– сообщил инсайдер.
Что известно об отношениях пары
- Отношения Киана Ривза и Александры Грант начались в 2011 году. Тогда пара совместно работала над книгой "Ода счастью". Это была первая книга для Ривза как писателя, а для Гранта как художницы.
- 2015 в рамках резиденции в Центре современного искусства в городе Омаха, штат Небраска, Грант сняла документальный фильм под названием "Увезти Лену домой" (Taking Lena Home). В фильме речь шла о возвращении похищенного надгробного памятника в деревню Небраски.
- В 2017 году Киану Ривз и Александра Грант создали небольшую издательскую компанию под названием X Artists Books.
- Сначала они дружили, но в 2019 году, после романтического ужина в ресторане, они попали в заголовки газет как влюбленная пара. Во время премьеры фильма "Джон Вик 4" Киану Ривзу сделали предложение руки и сердца.