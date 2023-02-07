Однако, ранее Азанавичюс внес вклад в размере 125 тысяч евро (приблизительно 4,8 миллиона гривен) в Фонд Елены Зеленской. Средства будут направлены на восстановление Изюмской городской больницы, которую частично уничтожили и разграбили российские военные.

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Денежные средства для города Изюм Мишель Азанавичюс передал благодаря вкладам неравнодушных людей, которые покупали лоты знаменитостей на его благотворительном аукционе. К примеру, Том Хэнкс отдал печатную машинку из своей личной коллекции, Катрин Денев – собственную косметичку, Ален Делон – фотографию из кинофильма "Бассейн", напечатанную на дереве, Натали Портман – несколько редких плакатов со своим автографом. А музыкант Томас Бангальте из группы Daft Punk выставил на аукцион шлем работа по фильму Daft Punk's Electroma.

В общей сложности во время проведения аукциона удалось собрать 250 тысяч евро. Половину средств Азанавичюс отдал инициативе Зеленского UNITED24, а другую – его жене Елене Зеленской в благотворительный фонд. Как подчеркнул Мишель Азанавичюс, Франция и весь мир должны услышать истории об Украине и ее гражданах.

Мишель Азанавичюс прибыл в Киев

Украинцы заметили обладателя Оскара на железнодорожном вокзале в Киеве. Сопровождала знаменитость украинская общественная деятельница, пиарница, маркетологиня, журналистка Ярослава Гресь. Она инициировала запуск фандрейзинговой платформы UNITED24.

Мишель Азанавичюс, режиссер фильма "Артист", обладатель премии Оскар, прибыл в Киев,

– написали в телеграм-канале UNITED24.

С какой целью визита приехал Азанавичюс – пока неизвестно, но, возможно, он намерен встретиться с Зеленским.



Мишель Азанавичюс в Киеве / Фото с телеграму UNITED24

Напомним, за почти 12 месяцев циничной войны многие мировые актеры, режиссеры, сценаристы и продюсеры выразили солидарность с украинским народом. Многие из них также приезжали в Украину, несмотря на воздушную тревогу и реальную опасность для жизни. Среди них: Бо Виллимон, Керри Фукунага, Шон Пенн, Лиев Шрайбер, Анджелина Джоли, Бен Стиллер, Джессика Честейн, Жан-Клод Ван Дамм и Дэвид Леттерман.