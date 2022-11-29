"Параджанов злой на Госкино": кинематографисты провели акцию поддержки Довженко-Центра

Украинское киносообщество организовало конкурс плакатов и поддержало Довженко-Центр против нелегитимных поступков Госкино во время первого судебного заседания по делу, которое состоялось сегодня, 29 ноября.

Общество и киносообщество пристально наблюдают за судебным процессом между Довженко-Центром и Госкино. 29 ноября 2022 года состоялось первое подготовительное заседание по делу об отмене Приказа № 100 Госкино о реорганизации Довженко-Центра. Требования остаются неизменными и обнародованы в открытом письме НСКУ, Украинской гильдии режиссеров и Гильдии кинокритиков.

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Состоялось первое подготовительное заседание по делу об отмене приказа о "реорганизации" Довженко-Центра

В небольшом зале Хозяйственного суда города Киева на улице Богдана Хмельницкого 44-б собралось немало свободных слушателей и СМИ. Также присутствовали члены команды Довженко-Центра. Андрея Алферова, которого власть назначила на время и. о. главы Довженко-Центра, на заседании не было.

Мы от имени Елены Гончарук подали заявление о привлечении его к делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на стороне истца. Такой шаг мотивирован тем, что в случае отказа в иске и оставления решения о реорганизации без изменений, права Елены Гончарук по заключению с ней контракта, как с победительницей конкурса, будут нарушены,

– отметили Надежда Денисюк, представительница Елены Гончарук, и адвокат Axon Partners.

"Поскольку мы полностью поддерживаем иск, ведь именно Елена в интересах Довженко-Центра подала его, как руководитель, то считаем, что наше участие может лишь усилить позицию Довженко-Центра", – дополнили они.

Команда Довженко-Центра также отметила, что Елена Гончарук полностью поддерживает иск и ее участие должно усилить позицию Довженко-Центра. Представитель Госкино имел замечание по привлечению Елены Гончарук и взял время на изучение этого вопроса. Учитывая это, судья перенесла заседание на 20 декабря.

Кинематографисты провели акцию поддержки Довженко-Центра / Фото Лизы Акуловой

"Довженко в гневе" – акция в поддержку Довженко-Центра

В ходе судебного заседания активные представители сообщества выступили против нелегитимных действий Госкино и провели акцию поддержки Довженко-Центра и конкурс плакатов.

Участники акции сделали разные плакаты с портретами Александра Довженко и других выдающихся кинодеятелей, от имени которых звучит призыв остановить преступные действия: "Параджанов злой на Госкино", "Николайчук не простит ликвидацию Центра Довженко", "Довженко в гневе" и другие. Также часть участников надела "маски" с лицом Александра Довженко, чтобы символически отметить его поддержку, потому что киносообщество действует исключительно в интересах сохранения и развития украинского кино, в отличие от официальных представителей власти.

Соорганизаторами акции и конкурса плакатов выступили Гильдия режиссеров Украины и команда Довженко-Центра с активным привлечением всего киносообщества. Организаторы напомнили, что путь к отмене реорганизации через суд длительный, потому призвали всех продолжать держать дело на общественном контроле.

Кинематографисты провели акцию поддержки Довженко-Центра / Фото Лизы Акуловой